Cụ ông 73 tuổi kiện Văn phòng đăng ký đất đai vì bị 'từ chối cung cấp thông tin'

(PLO)- Bị từ chối cung cấp thông tin, một cụ ông đã nộp đơn kiện Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngày 28-10, ông Lương Bá Hợi (73 tuổi, trú thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, vừa nộp đơn khởi kiện hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về việc không cung cấp thông tin cho công dân.

Theo đơn, ông Hợi và vợ từng sử dụng hợp pháp thửa đất số 171, tờ bản đồ số 4, bản đồ 299 tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. Đến tháng 8-1992, UBND huyện Nghi Xuân cho người đến thông báo về việc yêu cầu tạm thời bàn giao đất để làm mặt bằng thi công kênh thủy lợi Lam Hồng đến các hộ dân có đất bị ảnh hưởng.

Đến nay, kênh thủy lợi Lam Hồng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhiều năm, nhưng ông Hợi chưa nhận được văn bản liên quan đến thu hồi thửa đất. Ông Hợi cho rằng, thửa đất 171 lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác. Thời gian qua, ông Hợi đi đòi quyền lợi về thửa đất nêu trên.

Để có thông tin, tài liệu chính xác để giải quyết quyền lợi của mình, căn cứ Luật Tiếp cận thông tin, ngày 24-8, ông Hợi đã có hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nghi Xuân cung cấp thông tin có nội dung về hai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ông NNH (tại thửa số 350, tờ bản đồ số 52, địa chỉ tại xã Xuân Giang) và ông NNT (tại thửa số 351, 352, tờ bản đồ số 52, địa chỉ tại xã Xuân Giang).

Đến ngày 26-8, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân có văn bản trả lời số 2312 về việc từ chối cung cấp thông tin, tài liệu trên cho ông Hợi. Văn bản này căn cứ vào điểm b, khoản 2 Điều 29 Luật Lưu trữ 2011 về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu lưu trữ; Điều 31, Thông tư 24/2014 của Bộ TN&MT về bảo mật hồ sơ địa chính; Khoản 2 Điều 11 Thông tư 34 của Bộ TN&MT về khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; và Điều 38, Bộ luật Dân sự năm 2015 về việc công bố thông tin, tư liệu cá nhân.

Tuy nhiên ông Hợi cho rằng, công dân có quyền được tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật bởi theo quy định tại khoản 1, điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016: “Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin” và “Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”...

Từ đó, ông Lợi quyết định khởi kiện Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trao đổi qua điện thoại, Phó chánh án TAND huyện Nghi Xuân cho biết: Tòa đã trao đổi với ông Hợi để ông Hợi yêu cầu họ (Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân - PV) cung cấp thông tin.

Trong khi đó, ông Võ Hà Phương - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân cho hay: "Ông Hợi yêu cầu cung cấp hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác nên chúng tôi không thể cung cấp. Ví dụ ông Hợi yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất đó chủ là ai, trích lục, có vướng quy hoạch không thì chúng tôi cung cấp được, nhưng cung cấp về hồ sơ cấp giấy thì không thể cung cấp được. Chúng tôi cũng hỏi chủ các lô đất đó cũng yêu cầu bảo mật thông tin".

"Bây giờ ông Hợi kiện ra tòa án rồi thì cứ để Tòa án xét xử đúng hay sai. Nếu Tòa phán quyết yêu cầu chúng tôi cung cấp thì chúng tôi cung cấp", ông Phương nói.

