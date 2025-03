Cử tri Long An mong muốn giữ lại tên Tân An sau sáp nhập 28/03/2025 15:45

(PLO)- "Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy cần đảm bảo các công việc, thủ tục hồ sơ cho người dân, cần cân nhắc giữ lại tên Tân An sau khi sáp nhập...", cử tri phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An bày tỏ.