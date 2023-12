Cử tri ở An Giang đề nghị không giữ giấy phép lái xe nếu vi phạm nồng độ cồn lần đầu

(PLO)- Cử tri huyện An Phú, tỉnh An Giang đề nghị cơ quan chức năng không giữ giấy phép lái xe đối với người vi phạm nồng độ cồn lần đầu

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2023 có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo.



Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,34%, đạt kế hoạch tỉnh đề ra (7,0 - 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,03%; khu vực dịch vụ tăng 8,54%; thuế trừ trợ cấp tăng 5,53%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm.

Theo UBND tỉnh An Giang, cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ phấn khởi với kết quả đạt được của địa phương trong năm 2023 qua nội dung báo cáo về tình hình kinh tế xã hội này. Bên cạnh đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…

Ở lĩnh vực môi trường cử tri ở huyện Phú Tân bày tỏ lo lắng về việc các nước thượng nguồn sông Mê Kông xây dựng nhiều đập thuỷ điện. Do đó cử tri đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Trung ương trao đổi, đàm phán với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông.

Cụ thể là hạn chế xây đập, ngăn đập thủy điện nhằm đảm bảo nguồn phù sa, nguồn thủy sản cho hạ nguồn, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang. Qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội giảm thiểu tình trạng thiếu hụt phù sa, sạt lở đang diễn ra tại các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Còn ở lĩnh vực an ninh trật tự, cử tri ở huyện An Phú đề nghị cơ quan chức năng khi thực hiện xử phạt người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn lần đầu thì không giữ giấy phép lái xe mà chỉ áp dụng biện pháp giữ giấy phép lái xe trong trường hợp đối tượng vi phạm nồng độ cồn lần thứ hai trở lên.

Ngoài ra, cử tri huyện Thoại Sơn bức xúc trước hoạt động cho vay nặng lãi, vay qua app khủng bố, làm phiền người thân người vay tiền có dấu hiệu quay trở lại. Cử tri kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý triệt để tình trạng này.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 1.178 vụ liên quan tội phạm về trật tự an toàn xã hội, giảm 3,5% so cùng kỳ (1.178/1.221 vụ). Cơ quan chức năng phát hiện 515 vụ liên quan trật tự quản lý kinh tế, giảm 37% so cùng kỳ (626/994 vụ); bắt giữ 204 vụ ma túy, tăng 17,2% so cùng kỳ (204/174 vụ). Tai nạn giao thông đường bộ tăng 204/145 vụ so cùng kỳ, số người chết tăng 151/133 người, số người bị thương tăng 104/40 người so với cùng kỳ.

HẢI DƯƠNG