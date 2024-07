Cử tri quận 1: Có tư nhân dùng máy bay, sao không thể có trực thăng chữa cháy?

Sáng 2-7, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH và ĐB Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri quận 1, sau kỳ họp thứ 7, QH khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận 1 bày tỏ lo lắng về tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành cả nước trong thời gian gần đây.

Cử tri Hoàng Thị Lợi, phường Bến Nghé, nhắc nhớ nhiều vụ cháy lớn ở Hà Nội, TP.HCM từ năm 2023 đến nay, gần đây nhất là vụ cháy ở Đà Lạt khiến ba cháu nhỏ chết thương tâm; nhiều vụ xảy ra tại nhà ở kết hợp với kinh doanh, có vụ người dân phải leo tường, leo rào để cứu người…

Bà Lợi cho biết dù trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) có Luật PCCC 2021 và các nghị định có liên quan nhưng các luật, nghị định đã cũ, không bao quát hết được các trường hợp thương tâm đã xảy ra.

Bà đề nghị QH sớm hoàn chỉnh, thông qua Luật PCCC&CHCN. “Luật này liên quan đến đời sống người dân, doanh nghiệp, liên quan đến an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của người dân. Do đó cần đưa ra để ban ngành, đoàn thể, người dân đóng góp chế tài mạnh, giúp không còn các vụ cháy đau lòng nữa” – bà Lợi đề nghị.

Cùng lo lắng, cử tri Phạm Duy Tiên, phường Nguyễn Thái Bình, cho rằng các nơi tuyên truyền rất nhiều về PCCC nhưng nhiều vụ cháy thiệt hại về người rất lớn vẫn xảy ra.

Qua thực tế, các vụ cháy xảy ra ở mặt tiền đường rộng đã có phương tiện chữa cháy đủ mạnh nhưng các con hẻm nhỏ vẫn gặp khó khăn. Ông Tiên đề nghị Trung ương sớm quan tâm, phê duyệt cho TP được trang bị trực thăng chữa cháy.

“Vấn đề này, TP đã đề xuất cả chục năm, thời điểm đó có hơi khó nhưng giờ đã khác. Với tiềm lực kinh tế như TP hiện nay hoàn toàn đủ khả năng trang bị phương tiện này. Trên thực tế có nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân dùng máy bay riêng, một số địa điểm du lịch có máy bay trực thăng cho khách thuê thì việc trang bị trực thăng chữa cháy cho TP là dư sức...” - cử tri Tiên nêu.

Trả lời cử tri về công tác PCCC, ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, cho biết dự thảo Luật PCCC&CNCH hiện nay chỉ mới được QH cho ý kiến lần đầu.

ĐB Hiển thông tin QH vẫn sẽ xem xét và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật. Trong quá trình đó, ĐB mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri.

“Thời gian vừa qua, xảy ra nhiều vụ cháy nổ mất an toàn, an ninh, lần này QH sửa đổi luật, đồng thời trong quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ bổ sung, điều chỉnh quy định về cứu nạn cứu hộ, mong các cử tri tiếp tục đóng góp” - ông Hiển đề nghị.

Kiểm toán Nhà nước cần quản lý cả doanh nghiệp tư nhân

Từ việc chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước trong kỳ họp QH vừa qua, Cử tri Trần Bá Hà, phường Bến Nghé, đề nghị QH cần cần nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

“Nếu chỉ kiểm toán những nơi dùng ngân sách thôi thì chưa đủ, còn kiểm toán doanh nghiệp, cơ sở kinh tế tư nhân do hệ thống kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính quản lý thì không hay” - ông nói và cho rằng tất cả các nguồn lực đều từ người dân mà ra, do đó phải kiểm tra, quản lý đầy đủ, chứ không riêng gì ngân sách nhà nước.

“Nếu vụ việc kiểm toán độc lập ở ngân hàng SCB do Kiểm toán Nhà nước thực hiện thì có sớm phát hiện tiêu cực không? Dù không dám khẳng định nhưng cần để kiểm toán thực sự là công cụ sắc bén trong cả tư nhân lẫn nhà nước một cách công khai, minh bạch, xây dựng nền tài chính lành mạnh” - cử tri Hà nhấn mạnh.