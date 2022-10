Cục An toàn Thông tin hướng dẫn xây dựng về an toàn hệ thống thông tin

(PLO)- Vấn đề an toàn thông tin ngày càng được chú trọng, tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 22-10, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tham dự Hội thảo có Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM; Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An, Tây Ninh và kết nối trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo ông Trần Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục ATTT, hiện nay toàn quốc có 3.151 hệ thống thông tin (HTTT) đang vận hành. Trong đó, 703 hệ thống cấp Bộ, ngành và 2.448 hệ thống cấp địa phương. Tuy nhiên, chỉ có 1.032 hệ thống đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (HSĐXCĐ), chiếm 32,8%.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành phân loại, phê duyệt HSĐXCĐ.

Cụ thể, theo Chỉ thị số 02/CT-TTg thì thời gian yêu cầu hoàn thành phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ HTTT trước 1-12. Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ các HTTT đang vận hành trước 1-6--2023.

Tại hội thảo cũng đã nghe các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương và TP Cần Thơ chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.

Cũng tại hội thảo này, các công ty như Cyradar, VNPT, Viettel, HPT đã giới thiệu các phần mềm nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp an toàn thông tin hiệu quả phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước.

LÊ ÁNH