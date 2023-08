Cục Cảnh sát ma túy gặp mặt cán bộ làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Chiều 18-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt cán bộ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

C04 có Trung tá Bùi Phương Lân, một trong ba sĩ quan được Chủ tịch nước cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Phát buổi tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện Cục trưởng Cục C04 chúc mừng Trung tá Bùi Phương Lân được nhận quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hoà bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện tin tưởng Trung tá Bùi Phương Lân sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng giữ gìn hoà bình Việt Nam, tiếp nối truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Bùi Phương Lân cho biết, bản thân vô cùng vinh dự, tự hào được tiếp nối, kế thừa truyền thống của lực lượng giữ gìn hoà bình Việt Nam.

“Để có được vinh dự này, thời gian qua bản thân tôi đã luôn cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi mọi mặt; tích cực tham gia các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về giữ gìn hoà bình Liên hợp quốc. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nhiệm vụ” – Trung tá Lân chia sẻ.

Trung tá Bùi Phương Lân cho biết, sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam luôn yêu chuộng hoà bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 12-8, Chủ tịch nước đã ký quyết định cử mới ba sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023, gồm: Trung tá Bùi Phương Lân; Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường.

Với việc cử mới 3 sĩ quan công an đi làm nhiệm vụ, đến nay Bộ Công an đã có bảy sĩ quan công an tham gia hoạt động giữ gìn hoà bình Liên hợp quốc.