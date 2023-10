(PLO)- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến về nguồn sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tây Ninh.

Trong hai ngày 12 và 13-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, tổ chức các hoạt động về nguồn sinh hoạt chính trị, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia; Nghĩa trang liệt sỹ Ban An ninh Trung ương cục miền Nam tại khu vực Đồi 82 và Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Lê Minh Hiếu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: VT

Tại đây, đoàn đã dâng hương trước Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Đoàn cũng dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về nguồn ở Tây Ninh. Ảnh: VT

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khu di tích là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cũng trong đợt về nguồn này, C06 đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi; tặng 40 xe đạp, 200 mũ bảo hiểm cho học sinh, 15 phần quà cho gia đình chính sách và 11 bộ áo dài cho giáo viên nữ.

