CSGT Lâm Đồng tăng cường xuống địa bàn xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy trong bảy ngày ra quân (từ 3 đến 10-10) cơ quan này đã kiểm tra khoảng 4.000 phương tiện, phát hiện 192 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một trường hợp dương tính với ma tuý.

Trạm CSGT Madagui tăng cường kiểm soát phương tiện lưu thông ở cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Cơ quan này cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn là học sinh, nhiều tài xế không chấp hành hiệu lệnh, chống đối.

Ngoài kiểm soát nồng độ cồn, từ đầu tháng 8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát các loại xe khách, xe tải lưu thông trên quốc lộ 20.

Nhiều tài xế vi phạm bị lập biên bản. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan này đã phát hiện nhiều phương tiện vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải, để hàng hoá trong khoang chở khách, vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi với ô tô 16 chỗ ở Đồng Nai làm năm người tử vong và một số người khác bị thương, ngày 5-10, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Đồng Nai đã ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt phối hợp với công an các huyện, TP trong tỉnh kiểm tra tất các các phương tiện, đặc biệt là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia và chất kích thích.

Một "ma men" bị tạm giữ ô tô. Ảnh: VÕ TÙNG

Ghi nhận của PLO, liên tục trong các ngày từ 5-10 đến nay, Trạm CSGT Madagui đóng chân trên Quốc lộ 20 đoạn cửa ngõ Lâm Đồng tiếp giáp với Đồng Nai liên tục ra quân, tuần tra kiểm soát và xử lý tất cả các phương tiện vi phạm khi lưu thông trên quốc lộ này.

Phòng CSGT Lâm Đồng phối hợp với công an các huyện, TP xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong khi đó, tại địa bàn trọng điểm ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, khoảng 30 CSGT, CSCĐ thuộc Phòng CSGT đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện lưu thông hai chiều qua khu vực.

Qua đó đã lập biên bản, tạm giữ nhiều ô tô, xe máy của những người đã uống rượu bia mà vẫn lái xe.

VÕ TÙNG