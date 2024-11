Bình Dương công bố, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 22/11/2024 11:28

Sáng 22-11, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao quyết định điều động bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bảy cán bộ chủ chốt.

Cụ thể, điều động ông Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng. Bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho 7 cán bộ chủ chốt.

Điều động ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đến nhận công tác tại Huyện ủy Dầu Tiếng. Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng.

Điều động bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Điều động ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phú Giáo. Điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chúc mừng những cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Điều động, chỉ định ông Tô Văn Đạt, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCo) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Giáo.

Điều động ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều động ông Trần Sĩ Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đến nhận công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tại hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Bùi Thanh Trực, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phan Huy Văn, Trưởng Phòng Hậu cần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cũng đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Huỳnh Văn Nghe, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bến Cát từ ngày 1-12-2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, việc sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh Bình Dương và của đất nước.

Ông Lợi chúc mừng và mong muốn các những cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận công tác tại vị trí mới tiếp tục rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị tổ chức.

Ông Lợi cũng đặt niềm tin những cán bộ này sẽ vượt qua khó khăn, phát huy trí tuệ, đoàn kết tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.