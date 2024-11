Công an tỉnh Bình Dương có thêm 2 Phó Giám đốc 20/11/2024 17:32

(PLO)- Sau khi có thêm hai Phó Giám đốc, Công an tỉnh Bình Dương có tổng cộng 6 Phó Giám đốc.

Chiều 20-11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh là thượng tá Bùi Thanh Trực (bên phải) và thượng tá Phan Huy Văn (bên trái).

Cụ thể, bổ nhiệm thượng tá Bùi Thanh Trực (47 tuổi, quê Bến Tre), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động và bổ nhiệm thượng tá Phan Huy Văn (43 tuổi, quê Nghệ An), Trưởng Phòng Hậu cần, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chúc mừng thượng tá Bùi Thanh Trực và thượng tá Phan Huy Văn đã được Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Tạ Văn Đẹp đề nghị các hai Phó Giám đốc trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao.

Góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi lễ.

