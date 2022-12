Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tăng giờ làm việc

Ngày 21-12 ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục Trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam có văn bản chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về việc tăng cường công tác kiểm định, bố trí làm thêm giờ.

Theo đó thời gian vừa qua, Cơ quan Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và một số tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, niêm phong nhiều đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Việc này xảy ra đúng vào thời điểm cuối năm, lượng xe đến kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm tăng cao dẫn đến hiện tượng ùn tắc phương tiện, một số đơn vị hạn chế nhận xe đến kiểm định.

Từ đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm định, đáp ứng nhu cầu của người dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải đảm bảo duy trì hoạt động ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân, chủ phương tiện đúng theo quy định.

Đồng thời các đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Nếu lượng phương tiện tăng cao, đơn vị đăng kiểm phải bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật) để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Cục Đăng kiểm cũng nhấn mạnh, việc bố trí làm thêm giờ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về lao động.

Riêng đối với trường hợp phương tiện khi vào kiểm định không đạt tiêu chuẩn, lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ có trình độ giải thích rõ ràng, đầy đủ và hướng dẫn khách hàng sửa chữa, khắc phục đúng theo quy định để kiểm định lại tránh để khách hàng bức xúc.

Trong trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ để giải quyết nhu cầu kiểm định của người dân tăng cao, đơn vị đăng kiểm làm văn bản báo cáo Sở GTVT tại địa phương và báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thời gian gần đây, hầu hết các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM đều xảy ra tình trạng ùn ứ do các phương tiện quá đông. Để được đăng kiểm xe cơ giới đúng thời gian quy định, nhiều người dân phải đi từ 3 giờ sáng, nhưng đến đầu giờ chiều mới đăng kiểm xong.

Ngoài ra cũng không ít trường phải đem xe về lại, do hết thời gian làm việc nhưng xe vẫn chưa đến lượt đăng kiểm.

