Cuộc cách mạng ở MU của Ratcliffe có bước tiến lớn: Mục tiêu Ashworth của Newcastle

Sir Jim Ratcliffe cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của Premier League và LĐBĐ Anh (FA) cho thỏa thuận mua 25% cổ phần Manchester United với giá khoảng 1,3 tỉ bảng Anh từ gia đình Glazer. Manchester United đã công bố bán 25% cổ phần CLB cho Sir Jim Ratcliffe vào đúng đêm giáng sinh năm ngoái.

Tuy nhiên, thỏa thuận này cần phải được Premier League thông qua mới chính thức hoàn thành. Trong thời gian chờ đợi, tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đã bắt tay vào cuộc cách mạng đưa MU vĩ đại trở lại. Người ta nhìn thấy Sir Jim Ratcliffe ngồi cạnh Sir Alex Ferguson trên khán đài sân Old Trafford theo dõi trận MU hòa Tottenham 2-2 tại Premier League vào tháng trước.

Thương vụ mua cổ phần MU của Sir Jim Ratcliffe đã chính thức được Premier League thông qua. ẢNH: GETTY

Thông báo của Manchester United cho biết thương vụ mua cổ phần CLB của Sir Jim Ratcliffe đã được thông qua: “Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của Premier League”.

Trong khi đó, Premier League đưa ra tuyên bố: “Việc Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần của Manchester United FC và đầu tư thêm 300 triệu USD vào câu lạc bộ đã được Hội đồng quản trị Premier League phê duyệt sau khi hoàn thành Bài kiểm tra về quyền chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị đã đồng ý thay đổi cơ cấu sở hữu của Manchester United vào tuần trước và điều này hiện đã được Hội đồng giám sát độc lập Premier League chính thức phê chuẩn. Điều lệ chủ sở hữu của Premier League cũng đã được ký kết.

Đây là thương vụ mua lại Quyền sở hữu đầu tiên được Hội đồng giám sát độc lập mới của Premier League xem xét và phê duyệt sau những thay đổi về quy trình đã được các câu lạc bộ tại Premier League đồng ý vào tháng 3-2023. Premier League hiện đang chờ xác nhận hoàn tất giao dịch”.

Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành những cải tổ lớn ở hậu trường MU. ẢNH: PA

Trước đó, Sir Jim Ratcliffe đã tạo nên thương vụ chấn động, khi lôi kéo người của kình địch Man City thành công. Theo đó, giám đốc điều hành Man City là Omar Berrada đã từ chức và chính thức gia nhập MU với tư cách giám đốc điều hành mới của “quỷ đỏ” bắt đầu từ mùa giải tới.

MU hiện đang tìm một giám đốc thể thao. Và hôm nay 14-2, tờ The Athletic (Anh) đưa tin MU xem Dan Ashworth của Newcastle là mục tiêu hàng đầu cho vị trí giám đốc thể thao mới của “quỷ đỏ”. Ashworth sẵn sàng gia nhập MU và các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ diễn ra nhanh chóng, mặc dù chưa có cách tiếp cận chính thức nào được thực hiện.

MU đã lôi kéo thành công giám đốc điều hành của kình địch Man City là Omar Berrada. ẢNH: GETTY

Dan Ashworth được đánh giá cao về kỹ năng tuyển dụng nhưng hợp đồng làm giám đốc thể thao ở Newcastle sẽ khiến cuộc đàm phán của MU trở nên phức tạp. Newcastle United được cho là không sẵn lòng để Ashworth ra đi.

Dan Ashworth có 24 năm kinh nghiệm khi ông trải qua thời gian làm việc tại Peterborough, Cambridge, West Brom, LĐBĐ Anh (FA), Brighton và Newcastle. Ashworth là giám đốc kỹ thuật tại Brighton từ mùa xuân năm 2019, giúp giám sát một cuộc cách mạng trong phong cách thi đấu và tuyển dụng của CLB với Graham Potter làm HLV.

MU xem Dan Ashworth là mục tiêu hàng đầu cho vị trí giám đốc thể thao của CLB. ẢNH: GETTY

Dan Ashworth gia nhập Newcastle United sau khi rời Brighton vào tháng 6-2022. Theo The Athletic, nếu gia nhập MU, Dan Ashworth sẽ có vai trò lớn trong các vấn đề chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford.

Trước đó, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, giám đốc bóng đá hiện tại của MU là John Murtough sẽ rời câu lạc bộ trong bối cảnh “quỷ đỏ” đang cải tổ dàn nhân sự cao cấp. John Murtough đã có nỗ lực đáng chú ý trong việc kết nối với các cầu thủ và nhân viên, gặp gỡ mọi người tại Old Trafford và trung tâm huấn luyện Carrington.

Vào tháng trước, Sir Jim Ratcliffe và giám đốc thể thao INEOS, Sir Dave Brailsford có cuộc họp với HLV Erik Ten Hag cũng như tiền đạo Rasmus Hojlund và các cầu thủ đội nữ MU như Millie Turner, Katie Zelem và Aoife Mannion.

Sir Jim Ratcliffe và Sir Dave Brailsford có cuộc họp quan trọng với HLV Erik Ten Hag. ẢNH: GETTY

Bên cạnh đó, Sir Jim Ratcliffe cũng đang triển khai kế hoạch lớn cho sân Old Trafford. Theo đó, Sir Jim Ratcliffe đưa ra 2 phương án. Một là tìm kiếm tài trợ từ chính phủ Anh nhằm xây một sân mới ngay khu đất bên cạnh sân Old Trafford có giá lên đến 2 tỉ bảng Anh. Sân này sẽ được xem là "Wembley của phương bắc". Phương án hai là MU sẽ nâng cấp toàn diện sân Old Trafford với chi phí lên đến 800 triệu bảng Anh.

