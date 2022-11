Cuồng nhiệt cùng siêu sự kiện Quốc tế One Piece lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(PLO)- Sự ra mắt của bom tấn One Piece Film Red và siêu sự kiện tâm điểm One Piece quốc tế tại Vinhomes Grand Park (TP.HCM) tuần qua đã tạo nên sự bùng nổ trong cộng đồng Băng Mũ Rơm Việt sau bao chờ đợi.

Ngày 26-11, siêu sự kiện One Piece quốc tế lần đầu được tổ chức tại Việt Nam đã cập bến Đại đô thị Vinhomes Grand Park với chuỗi hoạt động “chất lừ”: Check-in cùng tượng Luffy khổng lồ, Giải chạy One Piece Film Red Run, Lễ hội âm nhạc One Piece Music Festival…

Khi đơn vị phát hành One Piece Film Red thông báo lịch khởi chiếu tại Việt Nam và thông tin về siêu sự kiện One Piece quốc tế được tổ chức tại Vinhomes Grand Park (TP.HCM), từ khóa “One Piece” bùng nổ trên các mạng xã hội Việt. Đại đô thị Vinhomes Grand Park trở thành điểm “check in” hàng đầu của những người hâm mộ One Piece Việt Nam.

Siêu sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham dự, bao gồm các fan cứng của Băng Mũ Rơm, cư dân Vinhomes Grand Park và những người yêu hoạt động lễ hội. Một trong những điểm nhấn của siêu sự kiện là giải chạy One Piece Film Red Run với loạt đường chạy từ 3 đến 5km bao quanh những công trình biểu tượng của Đại đô thị.

Điểm xuất phát của giải chạy One Piece Film Red Run là công viên Grand Park 36 ha rộng lớn. Đây là công viên có quy mô hàng đầu Đông Nam Á với hồ nước và bãi cát nhân tạo lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM.

Đường chạy của “runner Hội Hải Tặc” được thiết kế dọc những con đường rợp bóng cây xanh men theo Công viên Ánh Sáng, Đại lộ Manhattan Glory, Công viên bờ sông Manhattan Glory…

Anh Huỳnh Vân Gia, một cư dân của Vinhomes Grand Park cho biết, anh và con trai rất hào hứng tham gia giải chạy thú vị này. “Ở đây có không gian rộng rãi, thoáng đãng nên việc chạy bộ và luyện tập thể thao trong khuôn viên sống đã trở thành thói quen mỗi ngày của gia đình tôi”, anh Gia chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, cư dân Vinhomes Grand Park và khách tham dự sự kiện còn được cháy hết mình trong Lễ hội âm nhạc One Piece Music Festival với hệ thống ánh sáng, âm thanh sôi động và video trình diễn từ diva Uta.

Siêu sự kiện One Piece Quốc tế là điểm sáng nối dài chuỗi lễ hội hấp dẫn tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Vừa qua, Đại đô thị này là nơi quy tụ hàng loạt chương trình độc đáo như Đại nhạc hội Carnival of Lights, Lễ hội Halloween với hơn 3.000 khán giả tham gia...

Đặc biệt vào ngày 4-12 tới, Vinhomes Grand Park sẽ tiếp tục khuấy động với hàng loạt sự kiện như Lễ hội Living the Green Life, lễ hội câu cá, lễ hội sách, lễ hội ẩm thực, lễ hội thời trang – phụ kiện decor,…thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân và du khách.

Bầu không khí lễ hội sôi động xuyên suốt 12 tháng mỗi năm đã và đang tạo ra hành trình sống “vạn cảm xúc, triệu niềm vui” đầy nhiệt huyết và hứng khởi cho cư dân Vinhomes Grand Park.

MAI ANH