Cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển

(PLO)- Sau khi nhận được tin báo tàu QB-93153TS bị phá nước và có nguy cơ chìm, lực lượng biên phòng đã khẩn trương phối hợp với các tàu cá xung quanh hỗ trợ.

Chiều ngày 30-12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Roòn vừa phối hợp với tàu cá QB-93055TS kịp thời hỗ trợ tám ngư dân gặp nạn chìm thuyền trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn nhận được thông tin tàu cá QB-93153TS bị phá nước khi đang neo đậu tại khu vực biển thuộc đảo Hòn Gió (cách bờ khoảng 10 hải lý).

Đến khoảng 10 giờ 50 phút, do sóng to và nước tràn vào nhiều khiến tàu QB-93153 bị chìm hoàn toàn. Lúc này, trên tàu có tám thuyền viên do anh Hoàng Văn Chung (44 tuổi, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ròon đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròon rà soát, liên hệ các tàu thuyền đang hoạt động xung quanh để hỗ trợ tàu bị nạn.

Tám thuyền viên gặp nạn sau đó may mắn được tàu QB-93055TS của ông Lê Văn Hoa (trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) kịp thời cứu nạn, đưa lên tàu để vào bờ. Đến chiều cùng ngày, các thuyền viên gặp nạn đã vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Roòn sau đó cũng đã thăm hỏi động viên các ngư dân, lực lượng quân y tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho các thuyền viên.

BẢO THIÊN