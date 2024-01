Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả

(PLO) - Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đã nộp 22,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Ngày 2-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nộp 22,5 tỉ đồng, ông Nguyễn Đình Xứng nộp khoảng 22,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an.

Cũng theo cơ quan công an, việc nộp tiền của ông Chiến và ông Xứng là nhằm khắc phục những hậu quả do những sai phạm đã gây ra do liên quan đến việc giao đất ở Dự án Hạc Thành Tower.

Theo tài liệu của công an, ngày 2-11-2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Chu Phạm Ngọc Hiển đã có Quyết định 3885 phê duyệt giá giao đất có thu tiền sử dụng đất tại nhà số 3 Phan Chu Trinh (cũ), phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cho Công ty Sông Mã để triển khai dự án đầu tư, khai thác.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 22,5 tỉ đồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất là 2.706 m2. Tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty Sông Mã phải nộp về ngân sách nhà nước là 56,8 tỉ đồng (21 triệu/m²) theo bản đồ phê duyệt ngày 26-8-1993 để thực hiện dự án Hạc Thành Tower.

Đến ngày 29-1-2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 389 giao Công ty Sông Mã phần đất có diện tích 2.958,7 m² tại đường Phan Chu Trinh để thực hiện dự án Hạc Thành Tower; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã.

Tại thời điểm này, ông Trịnh Văn Chiến đang là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, còn ông Nguyễn Đình Xứng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đình Xứng Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 22,5 tỉ đồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mặc dù ông Nguyễn Đình Xứng là người được phân công phụ trách về giá cả nhưng khi Sở Tài chính có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án phê duyệt tiền sử dụng đất của Công ty Sông Mã thì ông Chiến lại trực tiếp giải quyết.

Ông Chiến có bút phê, yêu cầu Sở Tài chính giải trình, sau đó đồng ý phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã với đơn giá 21 triệu đồng/m² (theo mức giá xác định từ năm 2009).

Dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đến ngày 23-12-2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ban hành quyết định về việc phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp đối với Công ty Sông Mã xuống còn 48,352 tỉ đồng và vẫn áp mức giá 21 triệu đồng/m².

Ngày 10-1-2014, Sở TN&MT, UBND TP Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên đã bàn giao đất trên thực địa cho công ty Sông Mã.

Trước đó, ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower. Cụ thể, ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, ngày 28-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dự án Hạc Thành Tower. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Ông Trịnh Văn Chiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Tại Hội nghị Trung ương 8 ngày 2-10-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

