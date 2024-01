Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị bắt về tội nhận hối lộ

Chiều 19-1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung - cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh về tội Nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nhường - cựu Phó Chủ tịch UBND bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC bị Bộ Công an khởi tố tội Đưa hối lộ.

Việc thực hiện các quyết đinh trên là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

PHI HÙNG