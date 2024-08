Cựu công an hầu tòa vì cho vay lãi nặng 21/08/2024 17:47

(PLO)- Khi điều tra Phạm Thị Hậu lừa bán suất ngoại giao mua biệt thự, cơ quan CSĐT phát hiện một cựu công an cho vay lãi nặng...

Ngày 21-8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (SN 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, các bị cáo gồm Thái Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Thị Hương Lan; Phùng Văn Đông, Đào Văn Thắng bị xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Thị Minh Huệ là cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 2-2024.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Miếng mồi suất ngoại giao giá rẻ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Phạm Thị Hậu làm nhân viên tại Công ty TNHH bất động sản TNB Land, đồng thời làm nhân viên Công ty cổ phần bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên bị cáo đưa thông tin gian dối về các suất ngoại giao tại các dự án để khách hàng tin tưởng chuyển tiền và chiếm đoạt.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2021 đến tháng 1-2023, bị cáo Hậu chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 57 tỉ đồng, đã trả lại hơn 12 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 44 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Viết V ở Quảng Ninh quen biết với bị cáo Hậu từ việc Hậu làm môi giới bất động sản. Tháng 5-2021, ông Vinh rao bán nhà trên mạng nên Hậu biết ông V có tiền.

Bị cáo liền rủ ông V mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ nhưng ông V không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Q. Vì thế, bị cáo liên hệ với ông Q và sau quá trình trao đổi, ông Q chốt 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long, nhờ em trai đặt cọc giúp hơn 4 tỉ đồng.

Bị cáo giả vờ có khách mua lại 4 căn biệt thự và yêu cầu ông Q đóng tiền tiến độ 10% thì mới ký bán cho khách được. Nếu không đóng sẽ mất cọc. Do sợ mất tiền cọc, ông Q tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo Hậu, tổng cộng hai anh em ông đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỉ đồng.

Thời gian sau, ông Q giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền đã nhận bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Khi nạn nhân hỏi về người khách tên Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ do chính bị cáo tự viết và ký ra.

Sau đó, Hậu đã trả lại cho ông Q hơn 3 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng của cả hai anh em.

CQĐT xác định Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria Hạ Long. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Cựu công an cho vay lãi nặng

Quá trình điều tra, Phạm Thị Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của các bị can để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. CQĐT tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này.

Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan. Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu công an cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.

CQĐT xác định, từ tháng 5-2021 đến tháng 11-2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tiền, tổng số tiền là hơn 6,8 tỉ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%/năm. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Huệ còn cho Hậu vay riêng, tổng số tiền 8 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỉ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng, tổng số tiền 8,9 tỉ đồng, hưởng lợi tổng số tiền hơn 7,3 tỉ đồng. Việc cho vay đều diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ vài tháng.

Đến tháng 10-2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11-2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỉ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Sau khi xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hậu 20 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu công an Nguyễn Thị Minh Huệ bị phạt 16 tháng tù nhưng cho hướng án treo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cùng tội danh, bị cáo Thắng, Đông mỗi người lãnh 6 tháng 23 ngày tù; bị cáo Trang 18 tháng cho hưởng án treo, bị cáo Lan 15 tháng cho hướng án treo.