Cựu Đại sứ Nhật Bản trở lại Việt Nam để chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu 06/08/2024 11:30

Chiều ngày 5-8, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã cùng Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt Sugi Ryotaro đã chứng kiến lễ ký kết biên bản thoả thuận triển khai thực hiện dự án "Đẩy mạnh công tác phòng chống viêm gan virus tại Việt Nam".

Người bạn thân thiết của Việt Nam

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngài Đại sứ Sugi Ryotaro đối với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Nhật Bản trong thời gian qua, khẳng định ngài Đại sứ là người bạn thân thiết của Việt Nam nói chung và của Bộ Công an nói riêng.

Đến Việt Nam lần đầu năm 1989, hơn 30 năm qua, ông Sugi Ryotaro - một nghệ sĩ Nhật Bản đã trở nên quen thuộc với nhiều chương trình, dự án hướng tới người dân Việt Nam.

Với những đóng góp to lớn ấy, ở kênh ngoại giao nhân dân, ông được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.

Kết thúc nhiệm vụ này, nay ông trở lại Việt Nam trong vai trò cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và trực tiếp tham gia Dự án hỗ trợ y tế quốc tế bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân Việt Nam.

Giúp người dân giảm thiểu các bệnh về gan

Những ngày qua, ông Sugi Ryotaro cùng đoàn chuyên gia y tế Nhật đã có một số hoạt động tại Yên Bái. Nhân dịp này, PLO đã có buổi phỏng vấn cùng nhà ngoại giao nhân dân Sugi Ryotaro.

. Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc ông tham gia Dự án hỗ trợ y tế quốc tế bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân Việt Nam?

Ông Sugi Ryotaro, một nghệ sĩ Nhật Bản, từng nhiều năm ở vai trò Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

+ Ông Sugi Ryotaro: Tôi thấy các địa phương vùng cao của các bạn chưa có nhiều phòng khám, bệnh viện. Khi có vấn đề về sức khỏe, người dân không biết đi đâu để tìm bác sĩ khám. Việt Nam chưa có cơ sở hạ tầng đủ mạnh để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa.

Dù đã tổ chức nhiều dự án về văn hóa, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội kết nối hai đất nước, nhưng tôi thấy chưa đủ. Lần này tôi muốn đóng góp trong lĩnh sức khỏe cho người dân Việt Nam. Máy móc tối tân cùng tay nghề của y bác sĩ Nhật Bản sẽ trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho người dân ở một số nơi.

Tôi hy vọng dự án thành công sẽ góp phần cải thiện tình hình.

. Quy mô dự án lần này như thế nào, thưa ông?

Gần 300 người dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã được các ý bác sĩ, chuyên gia y tế của Dự án khám sàng lọc và tư vấn các bệnh về gan. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

+ Dự án hỗ trợ y tế quốc tế lần này có hai cấu phần. Một là dự án với Chính phủ, ngày 5-8, phía chúng tôi đã ký kết thỏa thuận viện trợ với Bộ Y tế các bạn, nhằm cung cấp máy móc, trang thiết bị đi vùng sâu, vùng xa, vùng không đi được ô tô.

Cấu phần còn lại là dự án nhân dân mà ngày 3 và 4-8 vừa qua, chúng tôi đã triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Các bác sĩ chuyên khoa về gan và chuyên gia y tế đã khám sàng lọc, tư vấn cho gần 300 người dân đến khám và phát hiện một số trường hợp gan bị nhiễm ký sinh trùng.

Đoàn cũng đã có buổi giao lưu chuyên ngành rất thành công với các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái.

Ở Nhật Bản, vấn đề gan nhiễm ký sinh trùng đã được loại trừ nhưng trong lần thăm khám này, chúng tôi thấy Việt Nam vẫn đang lưu hành bệnh này. Nguyên nhân có thể do nguồn nước chưa sạch. Ngoài ra, không ít người dân mắc gan nhiễm mỡ do thói quen sinh hoạt ăn uống, hoặc bị xơ gan do uống rượu bia quá nhiều.

Một vấn đề nữa là viêm gan do virus lây chéo dọc từ mẹ sang con, ảnh hưởng tới thế hệ sau. Dự án cấp nhân dân này sẽ thúc đẩy bà con ý thức hơn về sức khỏe của mình, biết cách phòng ngừa lây nhiễm.

Năm ngoái khi gặp ông Tô Lâm, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, tôi đã nói là sẽ thực hiện dự án bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân Việt Nam. Ngài Tô Lâm đã rất vui khi nhận định đó là dự án thiết thực cho người dân nên mong tôi thúc đẩy nhanh chóng việc này.

Tôi đã đưa ra dự thảo báo cáo Bộ Y tế Nhật Bản và nhận được sự đồng ý hợp tác toàn diện thúc đẩy triển khai dự án thành công.

.Vai trò của ông trong dự án này?

+ Tôi phụ trách cố vấn đặc biệt chính sách viêm gan, ung thư gan của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trong dự án này tại Việt Nam.

Trong một năm qua, chúng tôi đã gặp đội ngũ y bác sĩ để có thể hỗ trợ Việt Nam toàn diện. Tôi hy vọng những dự án đang thực hiện như thế này sẽ đưa cho người dân Việt Nam cảnh báo về bệnh gan là bệnh lý tiến triển âm thầm không có triệu chứng rõ rệt.

Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam, phối hợp thực hiện dự án này từng bước, có đánh giá từng giai đoạn và giải quyết kịp thời các vướng mắc để tổ chức thực hiện dự án này lan tỏa rộng hơn trên toàn Việt Nam.

.Thông điệp “Việt Nam: Gan khỏe, sống vui” trong dự án hàm ý là gì?

Viêm gan có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó phải kể đến là do uống nhiều rượu bia, ăn nhiều thịt động vật dẫn đến gan nhiễm mỡ, để quá thành xơ gan, ung thư gan. Ảnh: VỮNG NGUYỄN



+ Tại Nhật Bản, viêm gan C nhiều nhưng ở Việt Nam và Mông Cổ là viêm gan B. Viêm gan C ở Nhật Bản có thuốc điều trị khoảng 4 tuần liên tục sẽ khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên viêm gan B chưa có thuốc đặc trị. Thuốc đặc trị là dừng lại sự tiến triển của bệnh.

Tuy nhiên, thời điểm biết mình viêm gan B thường là đã phát bệnh, do đó, việc tầm soát phát hiện sớm là rất quan trọng, sau đó sử dụng thuốc đặc trị để dừng sự phát triển của virus viêm gan B sẽ giảm thiểu nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Ở Nhật Bản cũng có dấu hiệu viêm gan do rượu bia và gan nhiễm mỡ nhiều do thói quen sinh hoạt, dễ phát triển thành ung thư gan. Nhật Bản cũng đang tư vấn cho người dân thay đổi thói quen sinh hoạt.

Với dự án này, bắt đầu là thông điệp “Việt Nam: Gan khỏe, sống vui” tôi mong muốn đưa những kinh nghiệm, chuyên gia y tế và máy móc y tế hiện đại nhất của Nhật Bản tới Việt Nam để hỗ trợ y tế cho các cơ quan chức năng; tuyên truyền, phổ biển kiến thức về gan và sức khỏe nói chung nhằm giúp người dân giảm thiểu các bệnh về gan do rượu bia hoặc thói quen sinh hoạt gây ra.

. Xin cảm ơn ông!