Cựu giám đốc trung tâm thuộc Sở KH&CN Đồng Nai bị đề nghị 13-14 năm tù

Sáng 30-6, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm tại Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (43 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai) mức án 13-14 năm tù, Nguyễn Hồng Đăng Khoa (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn) 12-13 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Thị An Nhiên (41 tuổi, cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai) bị đề nghị 2,5-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Ngọc Phương (50 tuổi, cựu Phó giám đốc Sở KH&CN) và Trần Thị Huỳnh Hương (45 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở KH&CN) 2-2,5 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo Tuấn và Khoa đã cố ý xây dựng 5 nhà màng của 2 dự án “Nhà màng VietGap” và “Nhà màng nông nghiệp” ở xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) trái quy định pháp luật trên đất của Công ty Trí Nguyễn. Sau đó, để bị cáo Khoa chiếm dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Trí Nguyễn gây thất thoát, thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng là chủ mưu cầm đầu, còn bị cáo Tuấn và Khoa giữ vai trò giúp sức, thực hành tích cực.

Riêng các bị cáo Phương, Nhiên, Hương bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại phiên xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Dù có sai phạm nhưng mức độ phạm tội của bị cáo không phải là người giữ vai trò tích cực. Khi phát hiện các nhà màng nằm trên đất Công ty Trí Nguyễn, bị cáo Tuấn đã báo cáo lại cho ông Sáng (người quản lý, chỉ đạo dự án này).

Sai phạm của bị cáo là do sự chủ quan, sự tin tưởng vào đơn vị nhà thầu và sự chỉ đạo của cấp trên chứ không cố ý, không cấu kết để thực hiện việc sai phạm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Khoa đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cơ quan tố tụng kê biên tài sản chung của vợ chồng bị cáo Khoa là không đúng. Đồng thời, cần định giá lại thiệt hại bởi 5 nhà màng đã được trả lại cho nhà nước; định giá lại tài sản của Công ty Trí Nguyễn.

Luật sư cũng đề nghị giảm nhẹ mức án cho bị cáo Khoa vì thành khẩn khai báo và đã bồi thường, khắc phục hậu quả được 2,5 tỷ đồng…

Đối với các bị cáo Phương, Nhiên, Hương cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm án nhẹ.

Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án Nhà màng nông nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Quá trình lắp các khối nhà màng theo dự án, ông Sáng và Tuấn không xác định tọa độ, vị trí lắp nhà màng, sau đó bị Khoa chiếm dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Trí Nguyễn, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 28 tỉ đồng.

Một số bị cáo khác với chức năng, nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Sáng (cựu giám đốc Sở KH&CN) để điều tra về vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị can Sáng đã bỏ trốn sang nước ngoài nên công an đang truy nã quốc tế.