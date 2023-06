Cựu giám đốc không nhận tội, tòa nói bị cáo 'hôm qua khai khác hôm nay'

(PLO)- Cựu Giám đốc Công ty Trí Nguyễn cho rằng không vi phạm nhưng HĐXX nói buổi xét xử hôm trước, bị cáo khai khác buổi xét xử hôm sau với cùng một nội dung câu hỏi...

Ngày 29-6, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm năm bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án do Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học (TTƯDCNSH) Đồng Nai (thuộc Sở KH&CN) làm chủ đầu tư.

Hai bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc TTƯDCNSH Đồng Nai) và Nguyễn Hồng Đăng Khoa (cựu Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (cựu Phó giám đốc Sở KH&CN), Lê Thị An Nhiên (cựu Phó giám đốc TTƯDCNSH) và Trần Thị Huỳnh Hương (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở KH&CN) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX tiếp tục tiến hành phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Hồng Đăng Khoa.

Bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng thời điểm đó, Giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng đã chỉ vị trí xây dựng nhà màng và sau đó nhà thầu Công ty Nhà Nguyễn xây dựng. Còn riêng bản vẽ thiết kế nhà màng thì bị cáo không hề hay biết.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn cho biết sau khi xây dựng xong nhà màng thì Công ty Trí Nguyễn có bàn giao cho TTƯDCNSH Đồng Nai. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Khoa với tư cách là Giám đốc Công ty Trí Nguyễn đã tự ý chiếm dụng mà bị cáo không phát hiện được.

Còn bị cáo Khoa cho rằng cáo trạng mà VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là không đúng. Dù vậy, bị cáo lại không khẳng định mình bị oan.

"Bản thân bị cáo không nhận thức được đã vi phạm gì và sai ở đâu. Do đó, bị cáo thấy bản thân không phạm tội. Cáo trạng xác định bị cáo xây dựng sai vị trí nhà màng so với thiết kế trong khi bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của chủ dự án" - bị cáo Khoa trình bày.

Khoa cho biết đến nay cũng chưa xác định được vị trí đúng để xây dựng nhà màng ở đâu. Hơn nữa, bị cáo không được bàn giao, quản lý, sử dụng nhà màng nên không có nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Từ đó, bị cáo không vi phạm.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo Khoa đã khai không đúng tại tòa, buổi xét xử ngày hôm trước, bị cáo khai khác với buổi xét xử ngày hôm sau với cùng một nội dung câu hỏi. Vì vậy, chủ tọa phiên tòa phải đọc lại lời khai của bị cáo.

Còn bị cáo Nhiên cho rằng các hành vi của bị cáo đều thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Bị cáo Hương cũng thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên. Bị cáo không được hưởng lợi gì trong dự án.

Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP (gọi tắt là Nhà màng VietGAP) là dự án KH&CN thực hiện tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) và giao trách nhiệm cho Phạm Văn Sáng – giám đốc Sở KH&CN - tổ chức quản lý triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 87 tỉ đồng.

Trung tâm đã ký hợp đồng với Công ty Trí Nguyễn để mua sắm thiết bị xây dựng khối nhà màng. Thế nhưng, điều đáng nói là Công ty Trí Nguyễn thành lập từ Công ty TNHH Nhà Nguyễn do Khoa góp vốn 17,5 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 58,33%) và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (là vợ ông Sáng-Giám đốc Sở KH&CN) góp 12,5 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 41,67%).

Quá trình lắp ba khối nhà màng theo dự án, ông Sáng và Tuấn không xác định tọa độ, vị trí lắp nhà màng, sau đó bị Khoa chiếm dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Trí Nguyễn, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 14 tỉ đồng.

Tiếp đến, UBND tỉnh phê duyệt dự án Nhà màng nông nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 14,5 tỉ đồng tại xã Xuân Đường. Với cách làm tương tự, ông Sáng và các bị cáo Tuấn, Khoa đã cùng nhau xây lắp hai khối nhà màng trong dự án Nhà màng nông nghiệp và để cho Công ty Trí Nguyễn chiếm dụng gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng.

Để ông Sáng và Tuấn, Khoa có thể xây dựng năm khối nhà màng trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỉ đồng, một số bị cáo khác với chức năng, nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Sáng (cựu giám đốc Sở KH&CN) để điều tra về vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị can Sáng đã bỏ trốn sang nước ngoài nên công an đang truy nã quốc tế.

VŨ HỘI