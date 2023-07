Đã bồi thường cho 85% hộ dân ở Hậu Giang bị ảnh hưởng bởi cao tốc

(PLO)- Đến nay, Hậu Giang đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng 895 hộ dân, với diện tích là hơn 220ha trong số 260,34ha đất phải thu hồi, đạt tỉ lệ 84,6%.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt hai dự án tái định cư (TĐC) trên địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp.

Hai dự án này nhằm bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 3 (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1), dự kiến sẽ khởi công trong tháng 8-2023 và hoàn thành trong năm 2023.

Cả hai khu TĐC có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC hơn 70,4 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 131,7 tỉ đồng. Cả hai dự án đều do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Tổng diện tích hơn 10ha, dự kiến bố trí khoảng 567 nền TĐC.

Trong đó, khu TĐC Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A), có diện tích hơn 5,1ha, dự kiến bố trí khoảng 292 nền TĐC. Còn khu TĐC Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) có diện tích hơn 49,7ha, dự kiến bố trí khoảng 275 nền TĐC.

Dự án thành phần 3 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1) có tổng chiều dài tuyến gần 37km. Điểm đầu kết nối với dự án thành phần 2 tại xã Trường Long A (huyện Châu Thành A), điểm cuối kết nối với dự án thành phần 4 tại thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp).

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng, do Sở GTVT tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Đến nay, đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng 895 hộ dân, với diện tích là hơn 220ha trong số 260,34ha đất phải thu hồi, đạt tỉ lệ 84,6%.

Về nguồn vật liệu đất, đá để thi công, Hậu Giang sẽ mua thương mại tại tỉnh An Giang, do đó đến thời điểm hiện nay, đơn vị thi công chưa triển khai công tác đăng ký mỏ. Riêng về mỏ cát, Hậu Giang đã làm việc, đề nghị với tỉnh An Giang xem xét, hỗ trợ và địa phương này đang phối hợp với Hậu Giang, TP Cần Thơ để triển khai các thủ tục để được xem xét cấp mỏ vật liệu theo quy định.





CHÂU ANH