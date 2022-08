Đã có đơn bãi nại thì có quyền ‘suy nghĩ lại’ không?

Trước đây, tôi có xảy ra xô xát với một người hàng xóm. Lúc đó, do nóng giận tôi đã dùng tay đánh người này với tỉ lệ thương tật được giám định là 30%.

Sự việc đang được cơ quan công an thụ lý. Tuy nhiên, tôi đã đến xin lỗi và đồng ý bồi thường cho người bị hại số tiền mà họ yêu cầu. Bên người bị hại đã đồng ý viết đơn bãi nại tại công an để tôi không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cho tôi hỏi, nếu người bị hại đã viết đơn bãi nại gửi công an đồng ý không truy cứu trách nhiệm hình sự người gây thương tích nữa, nhưng sau đó họ đổi ý thì cơ quan công an có thụ lý lại không?

Bạn đọc Văn Dũng, tỉnh Long An

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Hành vi của ông đã phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất đến ba năm tù.

Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2021 quy định trường hợp không được khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ ở một số tội phạm trong đó có quy định tại khoản 1 điều 134 của Bộ luật Hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 155 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Do vậy, trường hợp của ông, bị hại đã viết đơn bãi nại không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông nên cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, bị hại cũng không có quyền yêu cầu khởi tố lại nên cơ quan công an sẽ không tiếp tục thụ lý lại (trừ trường hợp bị hại viết đơn là do bị ép buộc, cưỡng bức).