Đã có mưa rào ở TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ 04/05/2024 07:13

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sáng sớm ngày 4-5 mưa rào xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM như: TP Thủ Đức (Phường Thạnh Mỹ Lợi, Phường An Lợi Đông, Phường Cát Lái, Phường Bình Trưng Tây, Phường Bình Trưng Đông, Phường Phú Hữu, Phường Long Trường, Phường Trường Thạnh, Phường Long Phước, Phường An Khánh, Phường An Phú, Phường Phước Long B, Phường Tăng Nhơn Phú B), quận 7, quận 4, quận Bình Thạnh.

Mưa xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM

Dự báo trong những giờ tới mây dông tiếp tục gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên.

Ngoài ra, khối mây có khả năng phát triển và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc về phía khu vực lân cận như Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, quận 1, quận 3, quận 4, quận 12 gây mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Tại các tỉnh Nam Bộ, sáng ngày 4-5 mưa cũng xuất hiện ở một số khu vực các tỉnh như: Kiên Giang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước.

Dự báo những giờ tới mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Dự báo trong ngày 5-5, nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và thu hẹp về diện trên toàn khu vực Nam Bộ.

Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, mưa dông xuất hiện nhiều hơn, chiều tối có mưa rào và dông ở khoảng ½ diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.