Đà Nẵng đình chỉ nhiều quán Karaoke không đảm bảo an toàn PCCC

(PLO)- Hàng loạt quán Karaoke và cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Đà Nẵng bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng 18-11, Công an TP Đà Nẵng công khai danh sách một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở có loại hình tương tự trên địa bàn bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CHCN).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15-10 đến ngày 15-12, Cảnh sát PCCC-CHCN sẽ ra quân triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC-CNCH đối với những cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và khu dân cư theo kế hoạch tổng rà soát kiểm tra PCCC-CNCH của Bộ Công an.

Trong đó, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có nguy cơ cháy nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất...

Ngoài việc tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, Lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN TP Đà Nẵng cũng rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

Cơ sở kinh doanh bị đình chỉ, tạm đình chỉ bao gồm: Khách sạn Sunflower, Cửa hàng Điện Máy Xanh (quận Sơn Trà); Khách sạn One Star (quận Hải Châu); Tòa nhà Hải Vân Palace, Cửa hàng gas Đức Hải (quận Thanh Khê); Karaoke Alo (quận Liên Chiểu); Công ty TNHH TM&DV Hà Giang, Karaoke Kitty (huyện Hòa Vang).

Bắt đôi nam nữ cưỡng đoạt tiền tỉ của nhiều tiếp viên karaoke (PLO)- Sau khi lôi kéo, dụ dỗ các phụ nữ về làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke, đôi nam nữ dùng nhiều cách để lấy tiền của họ.

NGÔ QUANG