Đà Nẵng sẽ truy thu việc giảm tiền sử dụng đất với nhà đầu tư sơ cấp 06/08/2024 13:45

Sáng 6-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh câu chuyện tháo gỡ vướng mắc đất đai, dự án, khơi thông nguồn lực phát triển cho TP.

10 nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc đất đai

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho hay, TP đang tập trung xử lý bốn kết luận thanh tra của TTCP từ năm 2012 đến nay, ba bản án hình sự phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngày 2-5-2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 77 tháo gỡ cơ bản về thể chế. Tuy nhiên, đây là kết luận mật nên ông sẽ không nói cụ thể, chi tiết từng nội dung.

Nhưng có định hướng xác định đối tượng, những nguyên tắc cơ bản để tập trung tháo gỡ vướng mắc trong các kết luận thanh tra và các bản án. Ban cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Chính phủ tập trung xây dựng đề án, phương án tháo gỡ các vướng mắc.

Theo ông Chương, TP có 10 nội dung đã được phân công cụ thể cho từng cơ quan liên quan. Trong đó, nhiệm vụ của Quốc hội có bốn nội dung, Chính phủ có một nội dung, trách nhiệm của Đà Nẵng có năm nội dung.

Riêng năm nội dung của Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ. Thứ nhất là truy thu nghĩa vụ tài chính về ngân sách Nhà nước đối với những khoản thất thu được nêu trong các kết luận thanh tra trước đây. Quan điểm của Đà Nẵng là truy thu nhà đầu tư sơ cấp vì đây là đối tượng thụ hưởng phần miễn giảm.

Thứ hai là xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng trong quá trình gia hạn sử dụng đất. Thứ ba là xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà đất công sản.

Thứ tư là phối hợp Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định đối với các sai phạm tại dự án Ghềnh Bàng - Bãi Đa của Công ty CP Xây dựng 79, lô đất L09 Khu biệt thự suối đá. Nội dung này trước đây do Bộ Công an chủ trì, lần này giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

Cuối cùng, Đà Nẵng sẽ thực hiện quy trình thu hồi dự án 181 ha ở đường Nguyễn Tất Thành. TP đã có phương án xử lý cụ thể cho từng nội dung.

Ông Chương cho hay, một trong những giải pháp hữu hiệu là cho phép chủ đầu tư dự án dùng tài sản trong dự án đó hoặc tài sản khác để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

“Đây là tín hiệu khởi sắc, bước đệm cho TP thực hiện ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ như TP đã tháo gỡ được cho dự án Khu biệt thự khách sạn biển Phương Đông, Khu dân cư số 4 cầu Tiên Sơn, dự án Nam Phát…”, ông Chương nói.

Khơi thông hết nguồn lực của Đà Nẵng

Theo ông Võ Nguyên Chương, nhóm giải pháp thứ hai là Đà Nẵng khai thác nguồn lực đất đai là đất công. Toàn TP hiện có 345 khu đất lớn, hơn 20.000 lô đất tái định cư, sẽ khai thác đồng loạt để đảm bảo cao nhất tính hiệu quả.

Năm 2022-2023, Đà Nẵng đã đấu giá được chín khu đất lớn, bảy lô đất ở chia lô. Năm 2024, Sở TN&MT trình UBND TP phê duyệt đấu giá 33 khu đất lớn, 189 lô đất ở chia lô.

“Vừa qua, TP đấu giá thành công một số khu đất, trong đó có khu đất y tế có giá trúng gấp hơn sáu lần giá khởi điểm, phần nào cho thấy thị trường bất động sản của TP không đến mức bi quan như thời gian qua”, ông Chương cho hay.

Về đấu giá cho thuê mặt bằng có thời hạn, theo ông Chương, năm 2023 TP đấu giá thành công ba trường hợp cho thuê mặt bằng tạm. Năm 2024 đấu giá 11 vị trí làm bãi đỗ xe.

Đà Nẵng sẽ rà soát lại quỹ đất công để ưu tiên phát triển công viên, vườn dạo và các tiện ích công cộng khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, để giải quyết bài toán nơi thừa, nơi thiếu đất tái định cư, Đà Nẵng cho phép người dân chuyển đổi đất tái định cư của mình từ địa bàn này qua địa bàn khác. Người dân có quyền lựa chọn nơi ở của mình, muốn khu vực yên tĩnh có thể đổi ra vùng ven hoặc ngược lại.

Việc hoán đổi đất tái định cư giảm đáng kể áp lực về đầu tư công khi xây dựng các khu tái định cư. Đà Nẵng cũng cho hợp thửa các lô đất nhỏ lẻ thành khu đất lớn để có mặt bằng, diện tích lớn xây dựng các thiết chế văn hóa và các công trình công cộng khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, chỉ có tháo gỡ vướng mắc đất đai thì TP mới khơi thông được tất cả nguồn lực từ trong dân đến doanh nghiệp. Bởi dư địa của TP chỉ có chừng đó, không hơn được nữa.