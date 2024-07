Đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh bị cô ruột đầu độc bằng xyanua ở Đồng Nai

Ngày 22-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai chính thức công bố thông tin toàn tỉnh có 36 học sinh đủ điều kiện được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trong đó có nam sinh NHBT (18 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch) bị đầu độc bằng xyanua.

Trước đó, cuối tháng 6, em T. bị cô ruột Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) cho uống thuốc có chứa xyanua. Sau đó, T. rơi vào hôn mê và phải nhập viện cấp cứu tại TPHCM nên không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã liên hệ gia đình để làm thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh này. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã xác nhận em T. đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2024 và gửi hồ sơ lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện đại diện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có kế hoạch đến tận nhà trao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho em T.

Trước đó, liên quan đến vụ đầu độc xyanua ở huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về tội Giết người.

Bích là nghi can khai đã đầu độc cháu T bằng chất xyanua. Ngoài ra Bích khai nhận đầu độc chết chồng 38 tuổi cùng và hai cháu ruột là cháu D (7 tuổi, con của em gái Bích), cháu Nam (12 tuổi, là con của anh trai Bích và là em ruột của cháu T) tử vong.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Đồng Nai có 33.021 thí sinh dự thi, trong đó có 32.551 thí sinh đậu tốt nghiệp, 470 thí sinh không đạt (tỷ lệ đậu là 98,58%, tăng 1,5% so với năm 2023). Nếu không tính thí sinh tự do, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,79% (tăng 1,52%) so với năm 2023.