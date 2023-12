Đại biểu HĐND Gia Lai: Phân tích, tìm giải pháp cho tỉ lệ giải ngân thấp, 7/21 chỉ tiêu chưa đạt

Ngày 6-12, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ 15. Đây là kỳ họp có vai trò quan trọng, bản lề để xác định các nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được sự ổn định. Nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với năm 2022.

Theo đó, có 14/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, còn 7/21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp, chỉ đạt 37,2% kế hoạch. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. Có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Gia Lai giải ngân vốn đầu tư thấp, chỉ đạt 37,2%. Ảnh Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát dự án đường hành lang kinh tế phía Đông ở Gia Lai đang chậm tiến độ.

Qua đó, đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đề xuất những giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, mang tính khả thi cao để năm 2024. Kỳ họp sẽ dành một ngày rưỡi để thảo luận và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Tham dự kỳ họp, bà Y Thanh Hà Niê KDăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được.

Bà nhìn nhận kỳ họp này là thời điểm để Gia Lai nhìn lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023. Đây là năm bản lề của nhiệm kỳ nên các kết quả được đánh giá là cơ sở quan trọng để xác định nhiệm vụ, giải pháp không chỉ cho năm 2024, mà còn cho cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Kon Tum: Tốc độ tăng trưởng đứng đầu Tây Nguyên Trong ngày 6-12, HĐND tỉnh Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6. Năm 2023, GRDP tỉnh Kon Tum đạt gần 19.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,32%, đứng thứ 22 cả nước và thứ nhất Khu vực Tây Nguyên. Các chỉ tiêu về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó còn nhiều tồn tại, hạn chế như: thu ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác đấu giá, khai thác quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; việc ban hành giá đất cụ thể còn chậm…

LÊ KIẾN