Đại biểu HĐND TP.HCM: 'Ngay cả người bán hàng rong cũng cần được đào tạo bài bản'

Chiều 10-12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn, giai đoạn 2020-2025.

Tại phiên giám sát, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong một lần đi học tập kinh nghiệm về đào tạo nghề ở Úc, đại diện TP.HCM có hỏi về tỉ lệ lao động qua đào tạo của Úc là bao nhiêu % và nhận được sự ngạc nhiên của đại diện Úc.

Theo ông Hiếu, ở đất nước này, ngay cả việc lá cây rụng trên mái nhà, gây nghẹt cống thì cũng phải có một đội ngũ chuyên nghiệp xử lý, khác với Việt Nam có thể cử một bảo vệ thực hiện.

ĐB Hiếu tiếp tục dẫn chứng thực trạng ở TP có nhiều xe ô tô công nghệ thường xuyên chạy vào làn xe hai bánh, đậu xe không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến giao thông, văn minh đô thị.

“Tôi kiến nghị TP.HCM giao các sở, ngành chuyên môn tính toán làm sao để không có nghề nào mà không được đào tạo, ngay cả người bán hàng rong cũng cần được đào tạo bài bản”- ĐB Hiếu nêu ý kiến.

ĐB Trần Thị Phương Hoa đề nghị TP.HCM đánh giá hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH quản lý cũng như kiểm tra các sàn giao dịch trên mạng xã hội.

Theo bà, hiện nay những người lao động từ các tỉnh đến TP.HCM thường tìm việc làm trên mạng xã hội và có nhiều người bị lừa đảo.

“Làm sao nâng cao, đổi mới hiệu quả sàn giao dịch việc làm tại TP để kết nối hiệu quả cho người lao động và doanh nghiệp ,đặc biệt lao động từ các tỉnh đến”- ĐB Hoa nói và mong muốn TP đẩy mạnh truyền thông các sàn giao dịch của TP, giúp lao động tìm việc làm hiệu quả, tránh bị lừa trên không gian mạng.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho biết vấn đề giám sát sàn dịch vụ việc làm trên không gian mạng cần có sự tham gia của các ngành thông tin và truyền thông, an ninh mạng.

Riêng Sở LĐ-TB&XH trong năm 2024 có tổ chức 89 sàn giao dịch việc làm, kết nối với các tỉnh Tây Nam Bộ. Qua đó, đã tư vấn trên 204.000 lượt người tham gia, với hơn 30.000 người tham gia ký kết hợp đồng lao động.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp tác động thị trường lao động để kết nối, giới thiệu việc làm.

Theo ông Lê Văn Thinh, câu chuyện quản lý lao động trên địa bàn TP đặt ra nhiều thách thức. Qua khảo sát một số nước tiên tiến thì một số nước cũng không nắm chắc và sát lao động thực tế trên thị trường; chỉ giám sát chặt người lao động có hợp đồng, tham gia bảo hiểm, đóng thuế.

Tại TP.HCM, ông Thinh cho biết lực lượng lao động rất đông với gần 5 triệu người, việc quản lý cũng thông qua hợp đồng lao động.

Hơn 17.000 doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết về tình hình nợ BHXH, có đến 17.365 doanh nghiệp đang nợ từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ là 3.055 tỉ đồng của hơn 93.000 người lao động.

Trong đó, có 40 doanh nghiệp nợ với số tiền lớn từ 6 tỉ đồng trở lên, thậm chí có doanh nghiệp nợ BHXH trên 30 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong khi đó, công tác cưỡng chế xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp trốn đóng BHXH chưa hiệu quả. Tính từ năm 2020 đến nay, BHXH TP.HCM mới cưỡng chế được 5 đơn vị bằng việc phong tỏa tài khoản số tiền là 200 triệu đồng.

Về công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, số vụ tai nạn lao động trong năm xảy ra nhiều với 211 vụ, khiến 215 người chết, 25 người bị thương. Chưa kể, nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động chưa cao; vẫn còn doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư, trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; người lao động còn chủ quan trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động.

Một số doanh nghiệp chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có sự quan tâm đúng mức tới công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động số lượng ít, chưa đảm bảo.