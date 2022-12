Đại nhạc hội 'Phu Quoc United Center presents Creamfileds Vietnam 2022' siêu cháy – chất – chơi

(PLO)- Âm nhạc bùng nổ, hiệu ứng sân khấu mãn nhãn, cơn mưa giấy tuyết thổi tung mọi cảm xúc, không khí cuồng nhiệt và không gian âm nhạc cực đỉnh giữa bãi biển thiên đường, nơi đón hoàng hôn cực phẩm… Tất cả đã mang đến cho hàng nghìn du khách một đại nhạc hội EDM “Phu Quoc United Center presents Creamfields 2022” đẳng cấp thế giới, ấn tượng đỉnh cao.

Là một trong những lễ hội âm nhạc điện tử (EDM) quy mô nhất toàn cầu, quy tụ các DJ hàng đầu thế giới Creamfields đã chính thức đặt tên Việt Nam trên bản đồ thế giới với địa điểm tổ chức vô cùng đặc biệt. Ngày 17-12, lần đầu tiên một đại nhạc hội hàng đầu được tổ chức trên bãi biển thiên đường của siêu quần thể du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á Phú Quốc United Center, mang đến cho du khách những trải nghiệm “nhất định phải thử trong đời".

Từ giữa buổi chiều, trước cổng vào “Phu Quoc United Center presents Creamfields 2022” đã có đông đảo raver, những khán giả trẻ sành điệu háo hức đến check-in. Hàng nghìn khán giả phấn khích hòa mình cùng âm nhạc điện tử sôi động và gặp mặt trực tiếp những DJ top đầu thế giới. Trên sân khấu chính, Tim Hox, BEAUZ… bắt đầu khiến giới mộ điệu “đứng ngồi không yên" với những giai điệu sôi động không ngừng giữa không gian khoáng đạt và đầy lãng mạn của Quảng trường Vũ điệu Nhiệt đới đang dần được bao trùm bởi ánh hoàng hôn ngũ sắc trứ danh.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc “đại sân khấu - Phú Quốc United Center" "lên đèn" huyền ảo và trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Khu vực sân khấu chính, tâm điểm của đại nhạc hội càng thêm cuốn hút nhờ hiệu ứng ánh sáng, 4 lớp màn hình LED 3D khổng lồ. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ các phím đàn piano trứ danh của Creamfields như một viên ngọc phát quang giữa trời đêm đảo ngọc, mang đến hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Hơn 9 giờ tối, Alok, top 4 DJ thế giới 2 năm liền do DJ Mag bình chọn khiến đại nhạc hội càng trở nên nóng hơn nữa. “Phù thủy âm nhạc" thật sự chứng minh khả năng biến mọi âm thanh thành giai điệu sôi động và đưa khán giả đến với trải nghiệm lễ hội EDM chưa từng có tại Phú Quốc United Center với những tác phẩm đình đám: Dont stop the music (Richard Grey), Give it up, World hold on...

Nhiều du khách hoàn toàn “mê mẩn” trước những trải nghiệm bất tận niềm vui tại siêu quần thể dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán: check-in Giáng sinh lung linh tại cây thông Noel khổng lồ; hội chợ Giáng sinh Copenhagen; đại tiệc Countdown đón năm mới bên bờ biển… Bên cạnh đó, hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của siêu quần thể của Phú Quốc United Center sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn, ngập tràn cảm xúc. "Tôi đến Phú Quốc United Center vào chiều qua và bắt đầu tận hưởng hàng loạt trải nghiệm tại công viên chủ đề VinWonders, thăm Cung điện Hải Vương, xem Show Tinh Hoa Việt Nam, tham quan khu vực thú bán hoang dã độc đáo và giờ thì cả gia đình đã sẵn sàng cho đêm nhạc thật cháy", anh Trần Duy (TP.HCM) cho biết.

Phú Quốc United Center chào đón Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán với hàng loạt sự kiện đỉnh cao và tràn ngập niềm vui bất tận. Xứng danh là “điểm đến lễ hội mới của thế giới", nơi đây sẽ mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, bùng nổ cảm xúc, thỏa sức khám phá muôn vàn trải nghiệm giữa thiên nhiên tuyệt mỹ, sự kiện đỉnh cao và dịch vụ đẳng cấp.

Trọn vẹn mùa lễ hội với ưu đãi từ Vinpearl, cùng gia đình đón năm mới hứng khởi Chào năm mới 2023, Vinpearl đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp và bùng nổ cho du khách. Tiệc countdown Phú Quốc (Around the world) với chi phí chỉ từ 3.000.000VNĐ/khách tại Bãi Biển Vinpearl Discovery Wonderworld Phú Quốc với sự tham gia của các ca sĩ Anh Tú - Ly Ly, Võ Hạ Trâm, tiệc DJ, pháo hoa… Tiệc countdown Nha Trang (The Greatest Countdown) có giá từ 3.000.000VNĐ/khách (giảm 5% khi du khách đặt trước 24-12) tại Vinpearl Convention Nha Trang. Các ca sĩ biểu diễn gồm Soobin, Uyên Linh, Vũ Cát Tường, pháo hoa tầm cao duy nhất tại Nha Trang. Vé dự tiệc countdown xa hoa phong cách Gastby tại Nam Hội An có chi phí chỉ từ 999.000VNĐ/khách (trọn gói 2.099.000vnđ/khách bao gồm buffet) tại nhà hàng Cocoon (buffet) và Grand Ballroom (countdown) Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An với ẩm thực mỹ vị & bữa tiệc DJ. Du khách cũng có thể đặt phòng kèm tiệc Countdown tại Vinpearl.com với chương trình ưu đãi 10% giá phòng cho thành viên Pearl Club khi đăng nhập (miễn phí đăng ký), đồng thời tích lũy giao dịch đến mức 50 triệu để nhận đêm nghỉ miễn phí.

MAI ANH