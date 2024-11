Đại tá Hồ Song Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông 05/11/2024 21:38

(PLO)- Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5-11, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Hồ Song Ân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: M.Q

Tại buổi lễ, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông chúc mừng và mong muốn Đại tá Hồ Song Ân cùng Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hồ Song Ân bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Song Ân hứa cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Cũng theo Đại tá Hồ Song Ân, Công an tỉnh sẽ tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND để thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2025 – 2030...