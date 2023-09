Đại tá Trần Văn Hiếu làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

(PLO)- Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy, được điều động làm Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Ngày 20-9, Công an TP.HCM đã có Quyết định điều động Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Cùng ngày, tại Công an TP Thủ Đức, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã trao Quyết định điều động cho Đại tá Trần Văn Hiếu.

Đại tá Trần Văn Hiếu, khi còn giữ chức Trưởng Phòng PC02, Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Trước đó, Đại tá Trần Văn Hiếu khi là Trưởng Công an quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức) được điều động đến nhận nhiệm vụ là Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. Đến tháng 4, ông Hiếu được điều động làm Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.HCM.

Bình Chánh: Nhóm trộm thuê khách sạn chơi ma tuý rồi đi bẻ kính ô tô (PLO)- Nhóm trộm thuê khách sạn ở KDC Trung Sơn để chơi ma túy rồi rủ nhau đi bẻ trộm kính ô tô hạng sang.

NGUYỄN TÂN