Đại tướng Phan Văn Giang: Quân đội và Công an luôn kề vai sát cánh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 17/12/2024 22:47

Chiều 17-12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang...

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, nhấn mạnh: Thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH ở nước ta là minh chứng sống động cho thấy dưới lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh to lớn của Nhân dân, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của Công an và Quân đội, đã tạo nguồn sức mạnh to lớn, đưa dân tộc ta, đất nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích, đạt được nhiều thành tựu vĩ đại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao lẵng hoa chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ảnh: CA

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hai lực lượng Công an - Quân đội nhất định phát huy cao độ truyền thống đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ, trăm nghìn người như một, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Bộ Công an... đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, chúc mối quan hệ đoàn kết giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân ngày càng gắn bó và phát triển.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Hai lực lượng luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai, sát cánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo lập môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đặc biệt trong năm 2024, với rất nhiều hoạt động chính trị quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao quốc tế, sự đoàn kết, phối hợp giữa hai lực lượng đã trở thành truyền thống, là nhân tố không thể thiếu góp phần làm nên sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.