'Đại úy Trần Trung Hiếu đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình'

Sáng 18-11, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đến nhà trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho gia đình sỹ quan Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).

Đại úy Hiếu đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã gửi vòng hoa tiễn biệt Đại úy Hiếu và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến.

Trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước di ảnh sỹ quan Trần Trung Hiếu.

Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Hoàng Cẩm Thạch, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến gia đình trao quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Sự hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Trung Hiếu là tấm gương hết mình vì công việc, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Tĩnh học tập và noi theo.

Ông Đặng Quốc Khánh- Bộ Trưởng Bộ TN&MT động viên người thân Đại úy Trần Trung Hiếu.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ Trưởng Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại úy Hiếu và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Đồng thời, động viên, mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Rất đông người dân, đồng đội đã đến thắp hương, viếng Đại úy Hiếu.

Nhiều dòng chia sẻ xúc động được các đồng đội, đại diện các đơn vị, bạn bè, người thân ghi trong sổ tang Đại úy Trần Trung Hiếu.

Sáng 18-11, ông Hoàng Cẩm Thạch- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến gia đình trao quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Ghi vào sổ tang, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ:

“… Sáng mùa đông

Em về trời

Lời từ biệt sao khó nói em ơi

Bao đồng đội nhói lòng nghẹn đắng…”.

Hôm nay, nhận thông tin em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn CBCS bàng hoàng không ai tin là sự thực. Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn:

Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em – Đại úy Trần Trung Hiếu, trung với Đảng, hiếu với dân.

Cảm ơn em đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cảm ơn các y, bác sỹ, đồng đội, người thân đã nỗ lực hết mình…

Cầu mong em siêu thiêu nơi cõi vĩnh hằng.

Xin hứa với em, người đồng đội trẻ tuổi, anh em CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi xã hội, để sự hy sinh của em thêm ý nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Trung Hiếu: “Đồng chí đã hy sinh để bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, là sự mất mát to lớn không thể bù đắp đối với gia đình và lực lượng CAND. Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT trên địa bàn, xứng đáng với tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Trung Hiếu”.

Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi ước mơ còn dang dở, 2 con còn thơ dại (PLO)- Đại úy Trần Trung Hiếu đã anh dũng hy sinh vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Anh ra đi khi nhiều ước mơ còn dang dở…

Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ (PLO)- Khi áp sát để bắt quả tang nhóm mua bán trái phép chất ma túy, Thượng úy Trần Trung Hiếu bị đâm trọng thương dẫn đến không qua khỏi.

Đắc Lam