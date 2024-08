Đắk Lắk báo cáo vụ tai nạn 6 người thương vong ở đường tránh Buôn Hồ 07/08/2024 14:56

(PLO)- Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo gửi Ban An toàn Giao thông quốc gia về vụ tai nạn khiến sáu người thương vong ở đường tránh Buôn Hồ.

Ngày 7-8, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Ban ATGT quốc gia liên quan vụ tai nạn giữa hai ô tô tải và một xe đầu kéo khiến sáu người thương vong tại đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua huyện Cư M’gar.

Hai phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: T.T

Theo báo cáo, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 20 giờ 40 ngày 6-8, tại Km 23+650, đường tránh Buôn Hồ.

Các xe liên quan vụ tai nạn gồm: Xe đầu kéo kéo theo rơ moóc 81R-010.83 do ông Huỳnh Minh Đạt (54 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển; ô tô tải 81C-239.11 do ông Lê Huy Hoàng (42 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển và ô tô tải 60H-047.00 do anh Phan Văn Chiến (25 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển.

Cũng theo báo cáo, thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô tải 81C-239.11 có ba người gồm: Lê Huy Hoàng (tài xế), Phan Văn Hảo (39 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Trương Hồng Cường (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Trên ô tô tải 60H-047.00 cũng có ba người gồm: Phan Văn Chiến (tài xế), Nguyễn Xuân Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Trung (37 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến ba người tử vong gồm: Phan Văn Chiến, Phan Văn Hảo và Nguyễn Xuân Vũ.

Ba người khác bị thương gồm Nguyễn Thanh Trung, Lê Huy Hoàng và Trương Hồng Cường.

Tất cả những người thương vong nêu trên đều là người di chuyển trên hai ô tô tải.

Tài xế Hoàng đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: T.T

Theo Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, hiện nguyên nhân cụ thể về vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của những tài xế liên quan ba phương tiện trên.

Kết quả, ông Huỳnh Minh Đạt-người điều khiển xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn, chưa có kết quả kiểm tra chất ma túy. Hai tài xế điều khiển ô tô tải chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.