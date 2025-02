Đắk Nông hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ 28/02/2025 17:58

Chiều 28-2, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chủ trì lễ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đắk Nông công bố sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Ảnh: NL

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông hợp nhất Sở Tài chính và Sở KH-ĐT thành Sở Tài chính do ông Trần Đình Ninh làm Quyền Giám đốc sở; hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT thành Sở Xây dựng do ông Phan Nhật Thanh làm giám đốc; hợp nhất Sở NN-PTNT và Sở TN-MT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Trần Văn Diêu làm giám đốc sở.

Hợp nhất Sở Khoa học - Công nghệ và Sở TT&TT thành Sở Khoa học - Công nghệ do ông Hoàng Văn Thuần làm giám đốc; hợp nhất Sở Nội vụ với một bộ phận của Sở LĐ-TB&XH thành Sở Nội vụ do ông Đỗ Tấn Sương làm giám đốc.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên trên cơ sở hợp nhất một bộ phận của Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh do ông Bùi Ngọc Sơn làm giám đốc.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, UBND tỉnh Đắk Nông còn bổ nhiệm 26 phó giám đốc các sở, đơn vị.

Đắk Nông hiện có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 5 cơ quan và 3 văn phòng. Sau khi sắp xếp, địa phương giảm 16 phòng chuyên môn, 2 chi cục, 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười ghi nhận những đóng góp của tập thể các sở trong thời gian qua. Thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ mới, ông Hồ Văn Mười mong muốn, các đơn vị tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các lãnh đạo sở tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, động viên cán bộ, viên chức, người lao động cố gắng ủng hộ mô hình để sớm đi vào hoạt động ổn định.