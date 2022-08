Đắk Nông: Triệt phá nhóm trộm cắp lấy tiền mua ma túy

Chiều 22-8, Công an huyện Đắk Glong, Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lù Văn Biều (22 tuổi, ngụ xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài Biều, cơ quan CSĐT cũng tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ cuối tháng 7-2022 đến ngày bị bắt (ngày 13-8), Biều đã thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Quảng Sơn. Mục đích trộm tài sản của Biều để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ nhiều tang vật liên quan để làm thủ tục trả lại cho người bị mất.

Cũng trong thời này, Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông cũng đã đấu tranh triệt phá một nhóm chuyên trộm cắp tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng liên quan.