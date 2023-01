Dân kiện đòi sổ hồng, thắng kiện đã 4 năm, ủy ban vẫn chưa thi hành án

(PLO)- Đến nay, ủy ban xã vẫn chưa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo bản án của tòa và cho biết đã làm mất.

Mới đây, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị cùng VKSND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Krông Pắk yêu cầu UBND xã Hòa An thực hiện bản án của tòa từ năm 2019.

Tòa buộc ủy ban trả lại giấy chứng nhận cho người dân

Năm 1996, UBND huyện Krông Pắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân ở xã Hòa An. Trong đó, hộ ông Bùi Văn Đức (mất năm 2008) và bà Huỳnh Thị Liệu được cấp sổ mới trên diện tích 1.710 m2 thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 13.

Sau đó, UBND huyện Krông Pắk ủy quyền, chuyển toàn bộ giấy chứng nhận về UBND xã Hòa An để giao cho các hộ dân. Riêng gia đình bà Liệu không được giao sổ trong khi chính quyền địa phương không đưa ra bất cứ lý do nào.

Năm 2000, ông Đức đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa An. Biên bản làm việc thể hiện ông đồng ý trả lại cho ban quản lý làng giấy chứng nhận đã được cấp (không nhận giấy chứng nhận mà để lại cho ban quản lý - PV). Nguyên nhân là phần đất 1.710 m2 nêu trên nằm trong phần diện tích thuộc ban quản lý đình làng đang quản lý. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, trong đó có việc ông Đức đồng ý giao lại sổ.

Năm 2017, gia đình bà Liệu làm đơn khiếu nại, yêu cầu UBND xã Hòa An bàn giao lại giấy chứng nhận, đồng thời hủy biên bản cuộc họp năm 2000 giữa ông Đức và UBND xã Hòa An. Lý do, tài sản này được cấp đứng tên hộ gia đình, các thành viên trong gia đình không được tham gia cuộc họp này. Tuy nhiên, yêu cầu này của bà Liệu không được chấp nhận.

Cuối năm 2018, bà Liệu làm đơn khởi kiện ra tòa với nội dung yêu cầu UBND xã trả lại giấy chứng nhận trên. Trong một lần hòa giải, UBND xã Hòa An cam kết sẽ tìm lại giấy chứng nhận nên bà Liệu đã rút đơn. Thực tế, chính quyền địa phương không thực hiện nên gia đình bà Liệu tiếp tục khởi kiện lại.

Tại bản án ngày 15-11-2019, TAND huyện Krông Pắk cho rằng việc UBND huyện Krông Pắk cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Bùi Văn Đức là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. UBND xã Hòa An phải có trách nhiệm giao lại giấy chứng nhận này cho người dân.

Tuy nhiên, UBND xã Hòa An lấy lý do “ông Đức tự ý kê khai đất của ban quản lý đình làng để xin cấp giấy chứng nhận”, từ đó giữ lại giấy chứng nhận, không trả lại cho ông Đức là vi phạm trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời, kể từ khi được cấp sổ (năm 1996 - PV), chưa có bản án hay quyết định nào tuyên hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp cho gia đình ông Đức. Trên cơ sở đó, TAND huyện Krông Pắk chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Liệu, buộc UBND xã Hòa An giao lại giấy chứng nhận cho hộ bà Liệu.

Đề nghị xử lý việc cố tình trì hoãn thi hành án (nếu có)

Đầu năm 2020, TAND huyện Krông Pắk ra quyết định buộc UBND xã Hòa An có trách nhiệm thi hành bản án, giao lại giấy chứng nhận cho bà Liệu và thông báo kết quả thực hiện cho tòa biết. Cạnh đó, UBND huyện Krông Pắk có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm UBND xã Hòa An theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chính quyền các cấp ở huyện Krông Pắk không thực hiện bản án nên gia đình bà Liệu đã làm đơn khiếu nại đến các cấp trung ương và tỉnh Đắk Lắk.

“UBND xã Hòa An đã cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi suốt 27 năm qua nhưng đến nay không trả lại. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của gia đình tôi” - bà Liệu bức xúc.

Gần đây, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu chủ tịch UBND huyện Krông Pắk kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND xã Hòa An nghiêm túc thi hành bản án trên, báo cáo kết quả về cho UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo Chi cục THADS huyện Krông Pắk theo dõi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình trì hoãn hoặc không chấp hành việc thi hành án hành chính theo quy định (nếu có).

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Vừa qua, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk và VKSND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Krông Pắk xử lý dứt điểm vụ việc và xử lý những người có liên quan đến vụ kiện”.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cho biết vụ việc đã được xử lý gần xong nhưng không nêu rõ khi nào thực hiện bản án của tòa.

Sẽ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận vì đã làm mất Ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch UBND xã Hòa An, xác nhận UBND xã đang thực hiện bản án theo hướng làm thủ tục để cấp lại vì thất lạc giấy chứng nhận của gia đình bà Liệu. Ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch UBND xã Hòa An, xác nhận UBND xã đang thực hiện bản án theo hướng làm thủ tục để cấp lại vì thất lạc giấy chứng nhận của gia đình bà Liệu. “Ngày trước, gia đình bà Liệu có đồng ý chỉ lấy 500 m2 và giao lại hơn 1.000 m2 còn lại cho ban quản lý đình làng. Tuy nhiên, đến nay giấy chứng nhận đã mất, xã tìm mãi không ra. Chúng tôi sẽ lập lại thủ tục hồ sơ ban đầu để đề nghị cấp lại cho bà Liệu theo hướng mất giấy chứng nhận” - ông Nhâm cho hay.

VŨ LONG