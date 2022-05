Đang bị truy nã tội giết người, tiếp tục gây án

Ngày 23-5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Phạm Sáu (52 tuổi, trú huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) mức án chung thân về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2021, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố tội giết người. Sáu bỏ trốn ra Hà Nội và bị phát lệnh truy nã.

Chiều 16-5-2021, Sáu mang theo dao bầu, đứng tại khu vực đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên để bắt taxi về Thanh Hoá.

Tài xế NM (46 tuổi) là người nhận lời chở Sáu. Trên đường đi, Sáu nói không mang tiền, khi nào đến nơi, lấy được tiền sẽ trả.

Quá trình di chuyển, anh M cho rằng Sáu sẽ không trả tiền nên muốn từ chối, nói không mang giấy tờ nên không thể chở đi tỉnh.

Đến khu vực khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, tài xế M dừng xe gọi cho vợ hỏi về giấy tờ xe và gửi định vị vị trí.

Nghĩ rằng anh M đang ra ám hiệu cho vợ báo công an đến bắt mình, Sáu liền rút dao bầu đâm hai nhát. Tài xế chống cự, giằng co và hô hoán, sau đó được một người đi đường tới hỗ trợ khống chế Sáu và báo công an.

Sáu bị Công an huyện Thanh Oai tạm giam cùng ngày. Bị hại được cấp cứu kịp thời, thương tích 11%.

Theo tài liệu truy tố, Sáu từng bị Công an tỉnh Thanh Hoá đưa đi cai nghiện bắt buộc năm 2007; bị phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý hồi năm 2010.

Liên quan đến vụ án này, một đại úy thuộc Công an xã Cự Khê, Thanh Oai, bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác. Nguyên nhân: vị đại úy này chứng kiến tài xế M bị đâm và vật lộn với Sáu tại khu vực khu đô thị Thanh Hà, tuy nhiên đã không có hành vi ngăn chặn kịp thời.