Đang bị truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND Tối cao lừa chạy án tiền tỉ

Ngày 10-5, TAND tỉnh An Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Công (53 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2010, bị cáo quen biết với bà PTNH (lễ tân khách sạn) do thường xuyên đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang.

Khoảng tháng 9-2020, bà H nói cho Công biết con trai là Lê Thành Trọng đang bị Công an TP Long Xuyên đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang vì liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc này, Công nói là có quen biết với nhiều lãnh đạo của các cơ quan pháp luật tỉnh An Giang, hứa hẹn lo cho Trọng không phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 03-11-2020, Công và H đến cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang thăm Trọng. Thời điểm này, ông Lê Hoàng Triệu (điều tra viên) cũng đang tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trọng về tội tng trữ trái phép chất ma túy.

Công đến gặp anh Triệu và ông Lê Văn Thịnh (Giám đốc Cơ sở điều trị cai nghiện) tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Vụ 5 thuộc VKSND Tối cao, đề nghị ông Triệu và Thịnh tạo điều kiện cho Công và bà H được tiếp xúc với Trọng, trước khi đưa bị can đi tạm giam.

Tin tưởng Công có khả năng lo cho Trọng khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên khoảng tháng 10-2020 đến ngày 06-12-2020, bà H đã nhiều lần đưa tiền và chuyển vào tài khoản của Công tổng cộng gần 3 tỉ đồng.

Ngày 07-12-2020, Công bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Công theo lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà H đến Công an Long Xuyên tố giác.

Trước đó, năm 2003, Công bị TAND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xử phạt một năm chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam. Khi đang chấp hành hình phạt tù, Công tiếp tục có hành vi trốn khỏi nơi giam.

Đến năm 2004, TAND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xử phạt Công 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam. Năm 2005, Công chấp hành xong các hình phạt.

Ra tù, Công không tu chí, làm lại cuộc đời mà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Năm 2006 Công bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra khởi tố và truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình trốn nã, Công lại thực hiện hành vi lừa đảo tại An Giang.