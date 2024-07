Đang giải mã 2 vụ cháy xe điện phục vụ du lịch ở Hội An 26/07/2024 12:15

(PLO)- Chưa đầy 3 tháng đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy xe điện phục vụ du lịch tại TP Hội An khiến 61 xe bị thiêu rụi và chưa có kết luận về nguyên nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ cháy xe điện du lịch xảy ra tại TP Hội An (Quảng Nam) khiến ít nhất 61 xe điện bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

2 vụ cháy xe điện du lịch trong thời gian ngắn

Sáng 26-7, ông Đinh Hoa, Chủ tịch UBND phường Tân An (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng chục xe điện bị thiêu rụi.

21 xe điện du lịch bị cháy trơ khung. Ảnh: TN

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 50 cùng ngày. Nhân viên của Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một góc của bãi đỗ xe điện của công ty (số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An) nên dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, gọi báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Quảng Nam (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam) điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Dù lực lượng chữa cháy đến rất nhanh nhưng do các xe điện chủ yếu sử dụng vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế, lúc này 21 chiếc xe điện du lịch đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Điều đáng nói đây không phải là vụ cháy đầu tiên bởi trước đó vào sáng 8-5, tại bãi đỗ xe điện nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung cũng xảy ra vụ cháy xe điện du lịch.

Vụ cháy khiến 40 xe bị thiêu rụi và nhiều xe khác bị hư hỏng do hoả hoạn.

Điều tra kỹ lưỡng, chưa vội kết luận

Sau khi xảy ra vụ cháy xe điện du lịch tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra đột xuất về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với trường này.

Lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường rất nhanh ngay khi nhận tin báo. Ảnh: TN

Qua kiểm tra, cảnh sát chỉ ra nhiều sai phạm về quy định PCCC. Cụ thể, tầng hầm nhà ký túc xá sử dụng sai công năng với thiết kế ban đầu; hệ thống chữa cháy bị hỏng, mất tác dụng.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung xây dựng mới 2 nhà để xe (diện tích 693m2) thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC nhưng chưa được thẩm duyệt đúng quy định.

Phía nhà trường đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu tháo dỡ nhà xe.

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an TP Hội An, cho hay đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xe điện xảy ra trên địa bàn.

Về vụ cháy 40 xe điện du lịch hôm 8-5, ông Hội cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hội An mời lực lượng kỹ thuật hình sự Bộ Công an cùng tham gia khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ thể.

Đối với vụ hoả hoạn xảy ra sáng nay, quy trình điều tra diễn ra tương tự. Cơ quan chức năng thu thập thông tin từ hiện trường, trên cơ sở khoa học sẽ kết luận nguyên nhân cụ thể.

Các bộ phận trên xe bị cháy trụi, chỉ trơ lại bộ khung. Ảnh: TN

“Hiện nay đang trong thời hạn điều tra, đang chờ kết quả, phải điều tra rất kỹ”, ông Hội nói.

Thông tin thêm về quy trình điều tra, thượng tá Vương Quốc Hội cho biết, nguyên tắc sẽ kiểm tra mọi nguyên nhân để đi đến nguyên nhân chính xác nhất. Không thể vội khẳng định do nguyên nhân nào khi chưa có kết luận cụ thể.

Tuy nhiên, ông nhận định xe điện hoạt động bằng pin điện, cho nên đây cũng là một yếu tố cần phải nghiên cứu

Trưởng Công an TP Hội An cho hay, đối với các xe điện trong hai vụ cháy, muốn lưu hành trên đường phải trải qua quy trình đăng kiểm, đăng ký cấp biển số theo quy định.