Đăng kiểm gian dối, hậu quả khó lường

Sự tiêu cực trong quá trình kiểm định xe cơ giới là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn cho tài xế và người tham gia giao thông.

Tuần qua, thông tin về công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm, đặc biệt là Công an TP.HCM khởi tố 43 người liên quan, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm để làm rõ hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Nguyên nhân gây tai nạn giao thông?

Việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông nhằm đảm bảo cho việc mỗi xe khi tham gia giao thông đều được an toàn về mặt kỹ thuật. Đăng kiểm gian dối là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Bạn đọc Thanh Hoàng bình luận: “Công việc kiểm định này nếu làm sai, cho qua những lỗi kỹ thuật sẽ gián tiếp gây thiệt hại cho tài sản và cả tính mạng của người dân. Vì thế những hành vi tiêu cực trong quá trình đăng kiểm cần được xử nghiêm”.

“Có rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra và cướp đi nhiều sinh mạng của người dân do xe mất thắng, mất lái. Tôi nghĩ nếu cán bộ kiểm định xe kiểm tra đúng quy trình, quy định thì những tai nạn giao thông liên quan đến kỹ thuật của xe sẽ giảm rất nhiều. Qua những vụ việc vừa qua, mong rằng lãnh đạo Cục Đăng kiểm có giải pháp để tăng cường tính kỷ luật để không còn xảy ra những tiêu cực như vừa qua” - bạn đọc Nguyễn Hạnh nêu.

Sự quyết liệt của cơ quan công an

Bạn đọc Hải Âu bình luận: “Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã khởi tố 43 người liên quan, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm để làm rõ các hành vi tiêu cực trong quá trình đăng kiểm. Điều này cho thấy sự quyết liệt các ngành công an nói chung và của Công an TP nói riêng. Rất hoan nghênh sự quyết liệt của các chiến sĩ công an. Hy vọng sau những chuyên án như thế này, các trung tâm đăng kiểm không còn những con sâu làm ảnh hưởng đến cán bộ đăng kiểm trong sạch khác”.

“Tôi cho rằng hành vi đưa, nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm thì có thể các tỉnh, thành khác cũng xảy ra. Đề nghị các ngành chức năng mở rộng điều tra những sai phạm trong đăng kiểm ở các địa phương khác, mang lại sự an tâm cho người dân khi tham gia giao thông” - bạn đọc Trần Hà chia sẻ.

Nên sớm khắc phục tình trạng quá tải khi đăng kiểm Trong tuần qua, một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Bình Dương, Long An,… xảy ra tình trạng quá tải, số lượng ô tô đến kiểm định rất đông. Một số bạn đọc đề nghị các cơ quan có những giải pháp kịp thời để hạn chế tình trạng quá tải. “Theo tôi, nên để chu kỳ kiểm định đối với xe trên 12 năm tuổi và không kinh doanh là một năm thay vì sáu tháng như hiện nay. Ngoài ra, đối với các loại xe gia đình, xe cơ quan, văn phòng, khi có bất cứ sự bất thường thì họ sẽ vào hãng bảo dưỡng, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho bản thân nên rất ít khi đăng kiểm thấy các lỗi về an toàn ở các xe này. Như thế sẽ giảm tải cho các trạm đăng kiểm” - bạn đọc Huy Nguyễn. “Mong các bộ, ngành chức năng sớm có phương án giải quyết tình trạng đăng kiểm quá tải hiện nay để tạo thuận lợi cho người dân. Nếu tình trạng quá tải như thế này còn diễn ra thì thật sự là quá vất vả cho người dân” - bạn đọc Lê Quang.

NGUYỄN HIỀN