Đang tại ngoại trong vụ trộm thì rủ đồng phạm đi cướp

(PLO)- Đang được tại ngoại trong vụ trộm cắp, thiếu niên 16 tuổi tiếp tục rủ đồng bọn đi cướp tài sản và bị công an bắt giữ.

Ngày 21-10, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự tám nghi can để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm này do Nguyễn Trung Kiên (trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) khởi xướng, đều có độ tuổi từ 16 đến 17.

Hôm 13-10, Kiên sử dụng tài khoản Facebook vào các hội nhóm mua bán xe máy cũ để rao bán chiếc xe máy Honda Wave Alpha. Thấy vậy, VNTA (19 tuổi, trú tại Yên Bái) nhắn tin hỏi mua.

Hai bên thống nhất mức giá là 6 triệu đồng, hẹn chiều tối ngày 18-10 sẽ gặp nhau tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để giao dịch.

Tìm được khách, Kiên rủ đồng bọn và bàn bạc với nhau sẽ đánh người mua xe để cướp lại xe.

Chiều 18-10, cả nhóm đi trên bốn xe máy để đến điểm hẹn, mang theo dao nhọn và dùi cui điện. Kiên phân công cho sáu người nấp gần đó khoảng 30m, còn Kiên và một người khác sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch.

Khi VNTA vừa giao 6 triệu đồng để nhận xe, Kiên nhắn tin cho đồng bọn. Ngay lập tức, cả nhóm lao vào dùng dao, dùi cui điện để đe dọa, đánh VNTA và người bạn đi cùng, khiến bị thương nên phải bỏ chạy.

Tiếp đó, Kiên ngồi lên chiếc xe máy vừa bán cho VNTA rồi cùng nhóm của mình tẩu thoát.

Theo công an, Kiên từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang là bị can được tại ngoại trong vụ án trộm cắp tài sản do Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thụ lý.

PHÚC BÌNH