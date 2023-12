Đang tẩu thoát cùng xe máy trộm cắp thì bị công an bắt giữ

Ngày 19-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Thanh Tuyến (32 tuổi, HKTT tại Bình Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tuyến bị lực lượng công an xã bắt giữ khi vừa gây án. Ảnh: CABC

Theo Công an thị xã Bến Cát, sau khi trộm xe máy tại xã Phú An, Tuyến tẩu thoát cùng tang vật thì bị Công an xã Phú An truy đuổi bắt giữ.

Trước đó, Tuyến phát hiện một chiếc xe máy tại khu vực ngã tư Phú Thứ, (xã Phú An) nên đã bẻ khóa rồi lấy xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú An phát hiện Tuyến cùng chiếc xe máy di chuyển về hướng TP Thủ Dầu Một nên đã tổ chức truy bắt.

Khi Tuyến chạy đến đoạn đường Phạm Ngọc Thạch giao với đường Mỹ Phước – Tân Vạn (TP Thủ Dầu Một) thì bị công an xã khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Bình Dương: Công an truy đuổi nhưng tên trộm vẫn lấy trộm xe máy (PLO)- Đang chạy trốn công an, nhưng Kiên vẫn đột nhập vào công ty để lấy trộm xe máy.

LÊ ÁNH