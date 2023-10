Đảng uỷ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM thi hành kỷ luật 29 đảng viên

Chiều 11-10, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 mở rộng.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Hàng Thị Thu Nga cho biết, trong chín tháng qua, Đảng uỷ Khối đã tham mưu kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ba người; rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy Khối, chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong năm 2023.

Cùng đó, cho ý kiến nhận xét phục vụ công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đối với 48 trường hợp; cho ý kiến nhận xét phục vụ công tác cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND TP quản lý đối với 8 trường hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã kịp thời triển khai xây dựng, ban hành chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm… Trong đó tập trung việc thực hiện Quy định số 1374/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn và giải quyết đơn thư, phản ánh theo đúng thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy cơ sở.

Chín tháng qua, toàn Đảng bộ Khối có 29 trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên; Đảng bộ, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên; quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 3 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đảng viên, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 14 đảng viên. Đảng uỷ Khối cũng đã tiếp nhận và xử lý 31 đơn phản ánh, tố liên quan đến thực thi chức trách nhiệm vụ, công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhìn nhận, hạn chế trong công tác quản lý, lãnh đạo hiện nay là một số cấp ủy chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của TP.

Tại một số cơ sở Đảng vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên được tăng cường nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình diễn biến thực tế, nhất là bối cảnh có nhiều vấn đề tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và tư tưởng của cán bộ, công chức...

Nguyên nhân là do công tác quản lý Đảng viên còn chưa chặt chẽ. Vai trò người đứng đầu cấp ủy tại một số cơ sở đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị trong ba tháng còn lại của năm, các cấp ủy cơ sở cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, Thành uỷ đi vào cuộc sống.

Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Bên cạnh đó, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, nhất là trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, vận động viên, công nhân trực tiếp sản xuất…

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng…

Nghị quyết 98 thu hút sự quan tâm của Đảng viên

Trong chín tháng đầu năm, nội dung thu hút sự quan tâm của của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối là Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Trong đó, vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm về chi thu nhập tăng thêm. Cùng đó là Nghị định số 73 Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đảng uỷ Khối cũng ghi nhận thực tế áp lực công việc ngày càng cao do yêu cầu phát triển của TP. Cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực hành chính sự nghiệp xin chuyển việc, nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực tư nhân. Điều này kéo theo tình hình khuyết nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị. Thu nhập có phần giảm ở khu vực Đảng, đoàn thể so với những năm trước đây do thực hiện quy định về khoán định mức quỹ lương…