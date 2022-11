Danh thủ Nhật Bản đá giải Campuchia

(PLO)- Danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda cân nhắc xỏ giày ra sân giải Campuchia ở tuổi 36...

“Tổng quản” các đội tuyển quốc gia Campuchia, Keisuke Honda đang nghiên cứu khả năng sẽ xỏ giày khoác áo một CLB của Campuchia và thi đấu.

Danh thủ Nhật Bản từ khi chia tay CLB FC Suduva thuộc Lyga 1 của Lithuania đến nay anh chưa có CLB nào để đầu quân. Ở Campuchia Honda đang là ông chủ thực sự. Ngoài việc ngồi ghế “tổng quản” các đội tuyển Campuchia, chia sẻ công tác huấn luyện với đồng hương Ryu Hirose thì Honda là chủ nhân học viện bóng đá Soltilo Familia soccer school tại Phnom Penh, ông chủ CLB Soltilo Angkor đang chơi giải hạng nhì Campuchia.

Honda cũng là chủ sở hữu của CLB tại quê nhà Tokyo One. Honda nổi tiếng thế giới với tư cách là cầu thủ ghi bàn ở cả năm châu lục, từ châu Phi (World Cup 2010), Nam Mỹ (khi đá ở Botafogo của Brazil), Úc (Melbourne Victory), châu Âu (AC Milan, CSKA Moscow (Nga), Vetesse (Hà Lan) và những năm mới trưởng thành đá cho các CLB Nhật, trong đó có Nagoya Grampos Eight.

Hiện nay Honda sống và làm việc chủ yếu ở Singapore, nhưng anh vẫn hay đi về giữa Singapore và Campuchia. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí cách đây ít ngày Honda nói rằng anh đang xem xét khả năng xỏ giày ra sân đá giải Campuchia để gây tiếng vang lớn cho C-League.

Hiện nay bóng đá Campuchia hầu hết do các chuyên gia Nhật đảm trách, từ các đội tuyển, đến các học viện bóng đá do FIFA tài trợ đều do nhóm các chuyên gia, các HLV Nhật sang huấn luyện và đứng lớp.

Vài năm qua, các cấp độ tuyển Campuchia đá giải Đông Nam Á đến vòng loại châu Á đều đá đâu thua đó khiến dư luận Campuchia hoài nghi về việc giao bóng đá cho người Nhật.

Chính vì lẽ đó là ,nhóm chuyên gia Nhật tổ chức cuộc họp báo để nói về sự kiên trì. Trong đó Honda mang V-League của Việt Nam ra để minh họa sự thành công phải trải qua hơn một thập niên và có thể là hai thập niên mới có được. Trong khi đó giải Campuchia thì mới bắt đầu “làm mới” từ bốn năm nay mà thôi.

Mặt khác Honda cũng chỉ ra rằng, ở V-League các ông chủ đầu tư tiền của vào bóng đá rất nhiều, còn Campuchia thì chưa có được điều này.

DUY ĐỨC