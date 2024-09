Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết 19/09/2024 08:47

Đến 7 giờ 30 sáng nay 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y của hai nạn nhân tử vong và đang chờ bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh NGUYỄN HOÀNG.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ trên xe khách Phương Trang 50F-043.55 chạy tuyến Nha Trang (Khánh Hòa)-TPHCM là nạn nhân nữ Phạm Thị My My (19 tuổi), ngụ thôn Tân An, Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa và nạn nhân nam Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) ngụ Khánh Thành Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

Đối với sáu người được xe cứu thương đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, có ba người chỉ xây xát và đề nghị không nhập viện, tự đón xe về TPHCM.

Hiện ba người bị thương, trong đó có một phụ nữ quê Khánh Hòa bị thương rất nặng đang chờ người thân đến để chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

2 xe bị tai nạn đã được cẩu khỏi hiện trường. Ảnh AK.

Như PLO đã đưa, vào lúc 0 giờ sáng nay 19-9, tại km191+500m, xe khách giường nằm hãng Hồng Sơn (Phú Yên) đang đậu theo hướng từ Hà Nội vào TP.HCM trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do bị hư hỏng động cơ, cách dải dừng khẩn cấp khoảng 1 km thì bị xe giường nằm hãng Phương Trang chạy cùng chiều từ phía sau tông vào đuôi xe. Cú tông quá mạnh đẩy xe khách phía trước trượt một đoạn dài, hai người trên xe Phương Trang chết tại chỗ và bị kẹt trong xe..

Lực lượng CSGT đã phải phân luồng phương tiện chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết hướng Hà Nội-TPHCM rời khỏi cao tốc qua nút giao Đại Ninh. Riêng chiều ngược lại hướng Đồng Nai-Ninh Thuận các phương tiện lưu thông bình thường.

Sau khi đưa 2 xe khách gặp nạn ra khỏi hiện trường, lưu thông đã trở lại bình thường. Ảnh AK.

Đến 3 giờ 30 sáng nay, lực lượng cứu hộ Công an Bình Thuận đã đưa được hai thi thể nạn nhân trên xe Phương Trang ra ngoài.