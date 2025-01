Danh tính 6 nạn nhân vụ xe tải lao vào nhà dân ở Nghệ An 13/01/2025 10:49

Sáng 13-1, ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn) có bốn nạn nhân là trẻ em.

Trong số sáu nạn nhân có hai mẹ con chị Lê Thị Khiêm (40 tuổi, trú xã Nậm Càn).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khiến 6 nạn nhân tử vong.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, 6 nạn nhân tử vong trong ba gia đình, có hai gia đình thuộc hộ nghèo và một hộ cận nghèo.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cùng các cơ quan đoàn thể đã thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng/nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ ba gia đình tổ chức lễ tang, lễ an táng cho các nạn nhân.

Hiện trường chiếc xe tải lao vào ki ốt nhà dân bên đường.

Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Kỳ Sơn và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đang có mặt tại hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tài xế xe tải gây tai nạn là VVH (43 tuổi, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Như PLO đã đưa tin, chiều 12-1, chiếc xe tải 37C-537.03 do tài xế VVH điều khiển chạy trên tỉnh lộ 543D đi thu mua lá dong chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025.

Khi xe đi đến đoạn dốc thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn thì lao vào ki-ốt của gia đình anh Và Bá Do (ở bên đường). Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, ki ốt bán hàng tạp hóa bị sập, xe tải hư hỏng nặng.

Danh tính 6 nạn nhân trú xã Nậm Càn tử vong trong vụ tai nạn:

1, Và Y Du (2 tuổi).

2, Và Thiêm Phúc (7 tuổi)

3, Và Xuân Đếnh (9 tuổi)

4, Và Y Mài (11 tuổi)

5, Vừ Y Dở (20 tuổi)

6, Chị Lê Thị Khiêm (40 tuổi, mẹ của cháu Và Y Du).