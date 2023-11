Ngày 25-11, tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử vào khuya ngày 24-11.

Danh tính thanh niên là NNH (26 tuổi, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Cụ thể, vào khuya ngày 24-11, Công an huyện Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Quán Hàu xuống sông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu, Công an xã Võ Ninh tổ chức lực lượng xác minh sự việc.

Các lực lượng chức năng và thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nhiều giờ sau khi nhận được tin báo. Ảnh: B.THIÊN

Theo đó, ở khu vực phía Tây đoạn giữa cầu Quán Hàu, lực lượng chức năng phát hiện có một cái ví, trong ví có một căn cước công dân mang tên NNH (26 tuổi, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và một thẻ ATM.

Bên cạnh còn có một cuốn sổ nhỏ ghi nội dung “Con xin lỗi mọi người, con là một đứa con bất hiếu. Cuộc đời con chưa bao giờ cố gắng làm gì cho trọn vẹn. Con là một đứa thất bại. Mong gia đình tha thứ cho con”.

Đến khoảng 13 giờ, ngày 25-11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh H và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục.

BẢO THIÊN