Công an hoá trang xử lý hàng chục học sinh đi xe máy độ chế

(PLO)- Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa tập trung xử lý hàng chục học sinh đi xe máy độ chế, rú ga, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngày 23-11, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự vừa phối hợp với Công an thị trấn Đồng Lê xử lý hàng chục trường hợp học sinh đi xe máy độ chế gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trong ngày 20-11, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp hoá trang để xử lý tình trạng học sinh, thanh thiếu niên sử dụng các loại xe độ chế, rú ga, nẹt pô trong khu đông dân cư, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hàng chục học sinh đi xe máy độ chế đã bị Công an huyện Tuyên Hóa lập biên bản xử lý. Ảnh: CATH

Theo đó, các lực lượng công an đã phát hiện lập biên bản 21 trường hợp và tạm giữ 19 phương tiện. Trong đó, có bốn xe không gắn biển số, hai xe thay đổi đặc tính của xe, năm xe độ pô, nẹt pô trong khu đông dân cư.

Cơ quan công an cũng tiến hành thông báo các trường hợp vi phạm tới các trường THPT và THCS nơi các em theo học để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh.

Kính mời bạn đọc xem video Nhân chứng kể lại vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng.

BẢO THIÊN