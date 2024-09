Đề nghị người dân dùng dịch vụ đổi giấy phép lái xe online vì có nhiều lợi ích 19/09/2024 16:24

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đề nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình về đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp vì có nhiều lợi ích.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành của TP, các hiệp hội và đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe về việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình (online).

Theo Sở GTVT, thời gian qua sở đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và TP về triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Sở GTVT việc đổi giấy phép lái xe online có nhiều lợi ích cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tuy nhiên, sở nhận thấy số lượng hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn thành phố tỉ lệ còn thấp so với tổng số hồ sơ cấp đổi trực tiếp. Việc này chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ đã để ra về việc chuyển đổi số.

Theo Sở GTVT, dịch vụ công trực tuyến toàn trình về đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp thật sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân. Ngoài việc tiết kiệm thời gian, công sức nộp hồ sơ thì chi phí cho việc đổi giấy phép online cũng thấp hơn so với nộp trực tiếp (115 ngàn đồng/hồ sơ trực tuyến thay vì 135 ngàn đồng/hồ sơ trực tiếp).

Do đó, sở rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, báo đài TP và trung ương tuyên truyền dịch vụ công toàn trình, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.